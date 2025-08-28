サスティナブルアイドル“サスドル”として活躍中のＯＷＶが２８日、大阪・関西万博よしもとパビリオン「よしもと ｗａｒａｉｉ ｍｙｒａｉｉ館」アシタ広場で「海と海の生き物のアシタ〜使用済み漁網アップサイクルステージ〜」に登場した。

ツアーでも、漁網をリサイクルしたステージ衣装やＴシャツなどを利用しているメンバー。それぞれがすぐに実現可能な「ゆるゆる目標」を定め、佐野文哉は「自走思考」と発表。ＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭」の名物コーナー「赤坂５丁目ミニマラソン」で優勝もしたことがある実力者で、今も毎晩深夜に２０キロをガチダッシュしていることを明かし「紙袋を持って逃げている犯人を捕まえました」と涼しい顔で公表し、報道陣を驚かせた。

佐野によると、２０キロランを終え休憩している時に、警官が紙袋を持って逃走している犯人を追いかけている場面に遭遇したという。「その環境で、ランニングウェアにランニングシューズの僕が一番速いなと。じゃあ、僕がいくしかない」と、社会貢献した。警察による表彰ものではという質問には「家の近所なので、ばれたくなかった」と身分を明かすことなく立ち去ったという。

メンバーからも「本業が分からなくなっている」と言われた佐野。「侍のように帰りました」と笑顔を浮かべた。