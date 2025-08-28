28日、アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの中島裕翔（32）が、同日をもってグループを卒業することが電撃発表された。所属事務所のSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトによれば、《中島の今後に関しましては、まずは俳優活動に専念する予定です。さらに、2025年10月には個人ファンクラブの開設を予定しておりますので、準備が整い次第改めてご案内させていただきます。》と記されている。

突然の“即日卒業”という発表にくわえ、31日に予定されていたライブ「a-nation 2025」にも出演しないという決定に、ファンの間では衝撃が走っている。最近では舞台『みんな鳥になって』に出演するなど、精力的に俳優活動をしていた中島。

「かねてから俳優業への想いを抱いていたと知られていたが、それは“8年前”から予告されていた」とある芸能ライターは言う。

「’17年11月に音楽番組『ベストアーティスト2017』（日本テレビ系）にHey! Say! JUMPが生放送で出演したときのこと。その中で『中島裕翔脱退ドッキリ』という企画のVTRも流れたんです。

控え室で、ドッキリ仕掛け人の中島さんが“芝居への気持ちがわりとだんだん強くなってきていて、JUMPを辞めたいというか……”と告げると、メンバーは困惑。山田涼介さん（32）は“やっぱり辞めてほしくない。俺らは家族みたいなもん。1人が抜けたらHey! Say! JUMPじゃなくなるし、このメンバーだからHey! Say! JUMP”と説得し、他のメンバーも涙を見せるという“感動”の内容でした。

ドッキリはその場で“ネタバラシ”はせず、1週間後の生放送で種明かしとなりましたが、中島が“俳優に専念したい”とメンバーに向かって告げていたのは、ファンの間でも印象に残っているようです」（前出・芸能ライター）

実際、今回の卒業発表を受けて当時のドッキリを思い出したファンは多い。SNSではこんな声が集まっている。

《Hey!Say!JUMP中島裕翔今日付けで卒業かなりびっくりした…前に中島裕翔辞めたいドッキリやってたけど、理由まで現実になっちゃった…》

《いつぞやの中島裕翔脱退ドッキリが本物になる日が来るなんてこちとら思ってないんやで》

《8年前？のゆーてぃ脱退ドッキリがマジになるとか思ってもみなかったんだけど 理由もさ、ドッキリの時とおなじ俳優専念って、、、やまださん夢見てないよね？》

《ゆーてぃーの件は昔本当にそういうドッキリ企画があってだな… ドッキリとわかっててもつらかったのに…》

《中島裕翔卒業って数年前の不謹慎ドッキリが現実になっちゃったしほんとにHey!Say!JUMPにジャニーズのキラキラ最後の望みをかけていたのに…》

（すべて原文ママ）

事務所の公式サイトに中島のメッセージが公開された。

《ありがたいことにその思いをメンバーも汲んでくれ、背中を押してくれて、この報告をするに至りました。》

ドッキリと同じく“メンバーからの説得”があったに違いないーー。