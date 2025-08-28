XJAPANのYOSHIKIが28日、都内で、自身がプロデュースするワイン「Y by YOSHIKI」の新ヴィンテージ発表会・試飲会を実施した。

イベント後の取材で、24日にYOSHIKIのスタッフ公式X（旧ツイッター）で公表された負傷について言及した。

YOSHIKIは現在、昨年10月に受けた3度目の首の手術後、初ステージとなる全10回のディナーショーを開催中。

ファンの接触での負傷について「愛情表現として受け止めています」と責めなかった。患部の状態を聞かれると「アイシングをやっていて、痛み止めも飲んでやっている」と話した。

また「昨日までギプスをしていた」と話すも、同イベントではピアノで1曲披露するなど元気な姿を見せた。「元々首の手術後で指先はしびれている。完全復帰に向かってがんばっている」と前を向いた。具体的に見据える時期については「年末に向かって完全復帰を」とした。

予定されている残りの5公演については「準備の方は万全」と開催意向を明かした。

YOSHIKIのスタッフ公式Xは24日、「一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷いたしました。現在は治療を受けながら、医師の判断のもと公演は予定通り継続しております」とファンに伝えていた。