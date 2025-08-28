日本と台湾、断交前に起こった奇跡…「1970年の大阪万博」を舞台にしたジュディ・オング主演、幻の映画『万博追跡』が復活するまでの軌跡

実際の大阪万博でロケを行った「幻の映画」

8月29日から、ABCホールほか大阪市内の複数会場で開催される「第21回大阪アジアン映画祭」。毎年春に行われる恒例イベントだが、万博イヤーである今年は特例として年2回開催（その代わり来春はお休み予定）。そのオープニング作品として選ばれたのが、ジュディ・オング主演の幻の台湾映画『万博追跡』だ。1970年の大阪万博会場で実際にロケ撮影を敢行した、比類なきエンタテインメント作品である。

といっても、おそらく多くの日本人が初めて聞くタイトルだろう。本国台湾でさえ、その存在を知る映画ファンはほとんどいないという幻の激レア映画だ。今回上映されるのは、台湾映画の保存・振興機関である国家電影及視聴文化中心（TFAI）の協力でデジタル修復された2Kレストア版。大阪での上映がワールドプレミアとなる。

そもそも『万博追跡』とはどんな作品なのか？ 主演のジュディ・オングについては説明不要だろう。歌手・女優として日本と中華圏をまたにかけて活躍し、現在もアジアで絶大な人気を誇る大スターである。台湾生まれ・日本育ちという彼女の生い立ちは、この『万博追跡』で彼女が演じた女子大生の雪子というキャラクターにも重ねられている。

EXPO70のパビリオン「中華民国館」のコンパニオンに抜擢された雪子は、戦時中に父親を失った家族を長年援助してくれた台湾の恩人を探すことに。その手がかりを知る人物を追って、ジュディが大盛況の万博会場を駆け巡るシークエンスが最大の見どころだ。

当時の熱狂と興奮を丸ごとリバイバル

会期中の「中華民国館」内部で撮影された展示のディテールをはじめ、世界各国のパビリオンや企業パビリオンも続々登場。さらに、テーマ館中央に堂々とそびえる「太陽の塔」、ロープウェイからの眺望など、目の前に広がる近未来的光景に圧倒された当時の熱狂と興奮を、タイムスリップ感覚で（しかもデジタルリマスターの高画質で）追体験することができる。

なおかつ本作は、万博会場のみならず、大阪、京都、奈良、北海道、果ては大戦末期の上海に至るまで壮大なスケールの物語が展開。ミュージカル、ミステリー、ラブロマンスなど多彩な要素を盛り込み、かなりの急ピッチで書かれたと思しきシナリオの飛躍にも「鉄は熱いうちに打て！」という当時の映画界の熱気と勢いを感じさせる。

美術の三上陸男、顧問の八木政雄（正夫）など、「ゴジラ」「ガメラ」シリーズなどを支えた日本特撮映画人たちの参加も注目ポイントだ。

この映画を発掘し、万博イヤーにふさわしいオープニング作品として選んだのが、大阪アジアン映画祭プログラミングディレクターの暉峻創三（てるおか・そうぞう）。今回の上映が実現した経緯、そのほかに上映される要注目のクラシック作品についても語ってもらった。

――暉峻さんが最初に『万博追跡』をご覧になったのはいつごろなんですか？

だいぶ昔のことで正確には思い出せないんですが、おそらく2000年前後ではないかと思います。

――2003年の第16回東京国際映画祭「アジアの風」部門で、ジュディ・オング特集が組まれましたが、その作品選定のときでしょうか？

あの時点で観ていたかどうかは定かではないですが、確かに上映候補には入れていました。台湾の映画館ではもちろん1970年に一般公開されていましたが、その後、再上映された形跡はまったくなかった。聞いた話では、VCDやDVDにもなっておらず、上映素材が存在するのかどうかもわからない状態でした。

さまざまな奇跡が転じてデジタル修復まで

――その後、どのようにしてデジタル修復が実現したのでしょう？

1年半か2年ほど前、台湾の国家電影及視聴文化中心（TFAI）というフィルムアーカイブの方と会う機会があり、そのときに上映素材の有無を問い合わせてみたんです。おそらく「ない」と言われるか、あっても上映に適さないボロボロの状態かと思っていたら、想定外の方向に話が進みまして。

TFAIは以前からフィルムのデジタル修復計画を長期的に進めていて、そのリストに『万博追跡』は含まれていなかったのですが、これを機にレストア版を制作しましょうという話になったんです。だんだんTFAI側も大乗り気になってきて、修復費用も先方が持ってくれることになって。

――おお、それはすごい。

それで実際に作業に入ってもらったら、意外とフィルムの状態も良く、発色も鮮やかでクリアな画面に修復することができたんです。とはいえ相当に手間暇のかかる作業なのですが、今回の我々の映画祭でワールドプレミアすることを前提に進めてくれて、ギリギリで完成させてくれました。

――オープニング作品に選ばれた経緯は？

最初は、この種の旧作プログラムを映画祭全体のなかに組み込むとしたら、小さい会場での上映枠になるだろうと考えていたんです。ところが偶然、大阪市の要請で万博開催時期に合わせて異例の前倒し開催をすることになった。そうなると『万博追跡』というタイトルは時期的にもキャッチーですし、日本人もよく知るジュディ・オングの主演作でもあるし、さまざまな状況が重なって「これをオープニング作品にしよう」となったんです。

――新作上映をメインにしている国際映画祭の開幕作品が、旧作の復刻版という例は珍しいかもしれませんね。

しかも、この作品自体は台湾映画史を紐解いても、誰も名作として語ったりしていない（笑）。むしろ映画史から忘れ去られていた作品なんですが、たまたま万博会期中のタイミングで光が当たり、こうして復活することができた。そういう意味でも画期的な試みかなと思います。

――EXPO’70というビッグイベントそのものを中心に据えているだけあって、祝祭感がすごいですね。映画祭のオープニングにぴったりだと思います。

ホントにそうですね。ジュディ・オングさんもゲストとして来場予定なのですが、今回の上映をすごく喜んでくれていて。彼女が大スターとして多忙を極めていたころに撮った映画なので、非常に思い出深い作品なのだと思います。

貴重な映像資料という側面も

――ジュディさん自身、EXPO’70の開幕初日に台湾パビリオンでコンパニオンをつとめられたことがあるそうですが、それが劇中のドラマ設定にも組み込まれていて、虚実ないまぜの構成になっています。

そのあたりも含め、当時の記録映像的なニュアンスもあったのでしょうね。スタジオを飛び出して、現実の万博の光景をふんだんに取り入れているところに、この映画の価値がある。万博会場でこれだけ大胆にロケ撮影を敢行した作品も、あまりないと思います。もしかしたらゲリラ的に撮ったカットも紛れ込んでいるかもしれない（笑）。

――谷口千吉監督の長編記録映画『日本万国博』（1971）もありますが、あれは公式ドキュメンタリーなので性質が違いますよね。万博会場に「中華民国館」というパビリオンが堂々と建てられている光景も、いまとなっては貴重な映像です。1972年の日中国交正常化で、日本と台湾が公式には断交してしまう前の時代なので。

激動の時代でもあったわけですね。現在開催中の大阪・関西万博2025では、台湾は民間組織資格で参加して、企業パビリオンとしてTECH WORLD館を出展しています。でも、会場の外では政府主導の企画をいろいろやって盛り上げていますね。今回の映画祭でも、いきなりの前倒し開催で各国の協賛が得にくいなか、台湾は積極的に協力してくれています。

――『万博追跡』に話を戻すと、ほぼ全編日本ロケで、日本人スタッフも数多く参加していますが、そのあたりの交流については何かご存知ですか？

詳しく調べきれてはいないのですが、これは監督のリャオ・シャンション（廖祥雄）のおかげもあるのではないかと思います。実は日本語ペラペラで、ある時期には亜東関係協会（現・台湾日本関係協会）から日本に赴いて、今日の台北駐日経済文化代表処の文化広報部長を務めたり、日台文化交流に貢献した人物でもあるんです。おそらく日本人スタッフとの人脈もあったのではないかと。

映画監督を引退してからは政府関係の仕事に就き、台湾の映画検閲緩和や映画補助制度の充実などにも関わったそうです。また、ジュディ・オングの主演デビュー作『小翠』（1970）も監督していて、いわば彼女を映画スターに押し上げた立役者でもあります。残念ながら2022年に亡くなってしまい、当時の話を聞くことは叶わなかったのですが……その口惜しさも、今回の上映の動機になっています。

『万博追跡』に関わった日本人スタッフについては、TFAIの会長アーサー・チュウさんが今回の大阪アジアン映画祭公式カタログに素晴らしい原稿を寄稿してくれていますので、これもぜひ読んでいただきたいですね。

クラシック作品とTFAIに光を当てた理由

――そんな『万博追跡』が、本国公開から55年の歳月を経て日本初上映されるというのは、感慨深い出来事です。しかも劇場の外では大阪万博2025が開催中なので、4DX的な感覚に陥るというか（笑）。

台湾でも、今回の『万博追跡』日本初上映がけっこうニュースになっているようです。TFAIの広報ががんばってくれているのだと思いますが、映画祭としては、周りがそうやって盛り上げてくれるのが何より嬉しいことです。だから『万博追跡』も今回の上映だけにとどまらず、一般公開の道にもつながるといいと思っています。

――なおさらお客さんに当日会場につめかけてもらいたいですね。『万博追跡』以外にも、今回は小特集「台湾クラシックスとTFAIのレストア成果」として4作品が上映されます。これらも要注目のラインナップです。

これまでも大阪アジアン映画祭では散発的にクラシック作品を上映してきましたが、ひとつの特集企画にする機会はなかなか設けられなくて。ウチはご存知のように、ほかの映画祭と比べても会場数が少ないですし、お客さんがまず期待するのは出来立ての新作プレミアだったりしますから。

ところが今回、前回から半年も空けずに開催することになり、しかも時期的に釜山国際映画祭や東京国際映画祭の直前になるので、おそらく新作の応募も半分以下に減るだろうと（笑）。それなら、いまこそクラシック作品に光をあてる絶好のチャンスだと考えまして。ただ、結果としては予想外に新作の応募も多かったんですが。

――TFAIに焦点を絞ったのはなぜなんですか？

いまは多くの国でデジタル修復が行われていますが、なかでも圧倒的に刺激的で、素晴らしい事業を展開しているのが台湾のTFAIなんです。これはデジタル修復のクオリティだけではなく、何を修復するかという作品選びが大きい。

もちろんキン・フー（胡 金銓）や、ホウ・シャオシェン（侯孝賢）といった正統な台湾映画史の名匠たちも手厚くカバーしつつ、そうではない傍流だけれども注目すべき作品、ドメスティックなジャンル映画のようなものまで、国家予算を使って修復している。我々外国人が知らなかったような素晴らしい監督の存在を教えてくれたり、一般観客にも研究者にも新しい刺激や発見を与えてくれる修復作業を続けている。そこに今回は光をあてたいと思ったんです。

――さらに大阪アジアンならではの選りすぐりのラインナップになっています。

今回は日本で紹介されてこなかった監督や潮流を、バラエティ感をもって見せられるラインナップにしました。たとえば『ドラゴン・スーパーマン』（1968年）は、日本の映画人との合作で作られた特撮ヒーロー活劇なのですが、本来は三部作なんです。TFAIでは3本ともデジタル修復していますが、今回はあえて最初の1本に絞りました。

今回をきっかけにブレイクしてほしい監督とは

――『ドラゴン・スーパーマン』は桑田次郎原作の『まぼろし探偵』を翻案した作品とのことですが、いろんな意味で意表を突く展開が山盛りで、ラストは呆然必至です。監督は、ピンク映画界の最多作監督としても知られる小林悟と、台湾のシャオ・バオフイ（邵寶輝）。両者は『沖縄怪談逆吊り幽霊 支那怪談死棺破り』（1962年）でも組んでいます。

この1作目が大ヒットしたことで、続編2本も立て続けに制作され、台湾特撮映画の嚆矢になったと現地では評されています。小林監督がご存命であれば、ぜひ当時の制作秘話をぜひ聞きたかったのですが……今回の上映には、故・小林監督の妻である小林初枝さんにゲストとして来場していただく予定です。これをきっかけに、日本の研究者が知られざる映画史を掘り下げてくれると嬉しいですね。

――二世代にわたる青春メロドラマ『さようなら十七歳』（1969年）は、閩南語（びんなんご）をルーツにした台湾のローカル原語で作られた“台湾語映画”の1本です。

僕が今回最も紹介したかった監督が、この作品を手がけたシン・チー（辛奇）なんです。これまで日本で開催された台湾関連の映画祭や特集上映では、古典映画というと北京語に近い台湾華語（国語）の作品が選ばれることが多く、台湾語映画ばかり撮っていたシン・チーは取り上げられてこなかった。

でも、飛び抜けて素晴らしい才能の持ち主だと思うんです。今回は、ジュディ・オングの主題歌「再會十七歳」をタイトルにも冠した、彼のキャリア後期の秀作を選びました。先ごろデジタル修復されたばかりの作品なので、これもワールドプレミアになります。

――17歳つながりで、思春期の少女の心理劇『寂寞十七歳』（1967年）もあります。フランスのヌーヴェル・ヴァーグか、60年代イタリア映画の虚無的モダニズムを思わせる驚きの傑作です。

本当にその通り。ゴダールの『勝手にしやがれ』（1960年）を完成当時に目撃した人が受けたであろう衝撃と同等の衝撃を受けました。監督のパイ・ジンルイ（白景瑞）は『大輪廻』（1983年）などが日本でも紹介されていますが、ここまで凄いものを作っているとは僕も知りませんでした。

しかも、これが単独監督としての長編劇映画デビュー作。彼は当時の台湾映画界では珍しい海外留学組で、日本の増村保造らと同じ、イタリア国立実験映画センターで学んでいます。後年、台湾や香港に訪れるニューウェーヴの到来を予見するようなキャリアの持ち主なんです。彼も今回の上映をきっかけにブレイクしてほしいですね。

今回の映画祭に込めた「想い」

――今回の特集のなかでは最も近作にあたる『進学を拒絶した人生』（1979年）は、当時の台湾に青春映画ブームをもたらしたほどの大ヒット作で、いまだに知名度も高いそうですね。ヒロイン役の新人女優パン・シュエフェンがとんでもなく可愛い。

これは原作小説が非常に有名で、映画史的な位置づけとしては台湾ニューシネマの潮流が始まる直前の作品です。のちのニューシネマを支えた人たちも脚本や撮影に参加していて、そういった時代の雰囲気も感じてほしいと思います。

今回の映画祭はいつもと違うことをやってみようと最初から考えていましたが、結果として新しい発見に満ちた充実のラインナップになったと自負しています。

観客の皆さんにはこの機会を逃さずに、ぜひ会場に足を運んでほしいですね。

