ハワイに来たら、ぜひ食べたいもののひとつとして人気がある「アサイボウル」。ひんやり冷たいアサイをベースに、トロピカルなフルーツなどをたっぷり載せていただきます。西オアフ、カポレイの大型ショッピングモール「カ・マカナ・アリイ」内に、2025年4月にグランドオープンした新たな専門店が「エバーボウル」。南カリフォルニアで生まれ、ハワイではこの店舗が第1号店となります。

定番人気の「アサイ」はもちろん、「ピタヤ（ドラゴンフルーツ）」や「ブルーマジック（スピルリナ）」など、さまざまなスーパーフードからベースを選び、トッピングをいろいろと組み合わせることができるのが「ホワット・エバー・ボウル」。まさに、自分だけのクラフト・スーパーフード・ボウルを作れるのが、ここの魅力なのです。

シグネチャーの「エバーボウル（ラージ）」$15.49

そんな風に言われても、種類が多すぎて迷っちゃう…という方には、ショップおすすめの「シグネチャー・ボウル」が強い味方に。アサイをベースにグラノーラ、バナナ、ストロベリー、ブルーベリーがたっぷりの「エバーボウル」（上の写真）や、マンゴーとブルーマジック（スピルリナ）をベースに、カラフルなフルーツがトッピングされた「マンゴー・マジック」（下の写真）などは、とくに大人気のメニューなのだそう。

ブルー・スピルリナをたっぷり摂れる「マンゴー・マジック（ラージ）」$15.49

フラックスシードやカカオニブなどのトッピングもあって、健康志向なローカルや旅行者から注目を集めているんです。もちろん、透明なカップの横から見える美しい断面も楽しいですよね！

ホテルや自宅で楽しみたい方に持ち帰り可能な「ソルベ」も人気 各$9.99

ちなみに、こちらのボウルで使用しているソルベ（スーパーフード・フローズン・ベース）は、単体で販売もしています。ボックスで買って帰り、ホテルのお部屋でフルーツやヨーグルトと合わせてゆっくり食べられますよ。



コンセプトは“Fuel For Movement” 身体がよろこぶスムージーやトーストも

エバーボウルのコンセプトは“Fuel For Movement”。地域の人たちの健康を支え、毎日の動きを支える燃料（パワーフード）を提供したい、という考えがお店全体のテーマとなっています。そのため、ボウル以外にスムージーやレモネードなどのヘルシーなドリンクも豊富です。

ブルーマジックベースにほうれん草などが入ったスムージー「エバーグリーン（ラージ）」$10.99

スーパーフードをベースとしたスムージーは、どれも飲みやすく身体にやさしい味わい。さらに追加できる「スーパー・ブースト（グリーンパウダーやターメリックなど）」も用意されているので、その時の体調に合わせてオーダーするのもいいですよね。

アボカドとトマトがヘルシーな「ブルスケッタ・トースト」$6.99

さらに、軽く食べられるオープントーストなどのメニューも。アボカドを使ったトーストは、一日を健康的にスタートしたい時の朝食や、サーフィンやハイキングの帰り、ワークアウト後のちょっとした栄養補給にもぴったりです。約$7というプライスも、お財布にやさしくて魅力的です。



カ・マカナ・アリイは、西オアフの大型アウトドアショッピングセンター。広大な敷地内に100店舗ものショップやレストランが集まるホットスポットです。パーキングも広く、ローカルファミリーの憩いの場。ワイキキやアラモアナエリアとは一味違う、「ハワイに暮らす」感覚も楽しめるかもしれません。

ワイキキエリアから、レンタカーなら約50分（渋滞がない場合）。コオリナ・リゾートからは約15分程度、そして最近開発が進むエバ・ビーチからも約10分ほどのロケーションなので、ぜひ次のハワイ旅行で足を伸ばしてはいかがでしょうか。



■エバーボウル

住所：91-5431 Kapolei Pkwy. Kapolei, HI 96707

（カ・マカナ・アリイ内）

TEL：808-777-4140⁣

営業時間：9〜21時（日曜は〜18時）

定休日：なし



TEXT：るるぶ情報版（海外）編集部

PHOTO：Taku Miyazawa



