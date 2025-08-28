東京駅が幻想的な空間に！ 約100基の灯籠と八重洲花火にうっとり

東京駅のデッキに約100基の灯籠が並ぶ「宵路灯籠2025」。

灯籠は、昔ながらの伝統的な花火をイメージした多彩な色と模様で彩られ、会場全体が光に包まれます。幻想的な明かりに癒やされること間違いなしです。

なんといっても注目なのが、グランルーフ大屋根に映される全長40mの花火プロジェクションマッピング！

都会にいることを忘れてしまうような、色とりどりで、ダイナミックな花火の映像と、夏を感じさせる音の演出が楽しめます。

よいみち浮花火

ほかにも花火モチーフの装飾がそこかしこにあるので記念撮影も忘れずに。



Osteria IL VIAGGIO「キリンハートランド（生ビール）&インカの目覚めのポテトフリット」1265円

グランルーフガーデンの飲食店エリア「グランスタ八重洲」2階の3店舗では、8月29日（金） 〜 9月7日（日）のイベント期間中、限定の特別メニュー「ちょい飲みセット」が登場。

常陸野ブルーイング Tokyo Yaesu「常陸野ネストビールのホワイトエール [レギュラー サイズ]&いろいろナッツの七味黒糖風味」1000円

VOLPUTAS OLIVEOIL DINING TOKYO「東京クラフト生ビール&フライドポテト」880円

花火や灯籠の演出を見ながら、期間限定のメニューでオトナな夏の夜を楽しみましょう！

※すべてテイクアウトのみでの販売



よいみちブース

週末限定で夏祭り気分をさらに高めてくれる「屋台”よいみち”」も。 色とりどりの花火や幻想的な灯籠を眺めながら、屋台でのひとときが過ごせます。

会場には缶・瓶アルコールやソフトドリンク、おつまみなど、気軽に楽しめるメニューがずらり。

「シンカンセンスゴイカタイアイス（スジャータアイスクリーム バニラ味）」390円

注目は、新幹線でおなじみの「スジャータアイスクリーム」。北海道産生クリームをふんだんに使用したプレミアムアイスクリームです。新幹線で楽しまれている「カタさ」をしっかりキープしています。

17〜20時まで営業しているので、散策の合間にふらっと立ち寄って、華やかな夜の雰囲気に浸ってみて。

■屋台”よいみち”

出店日：2025年8月29日（金）、30日（土）、31日（日）、9月5日（金）、6日（土）、7日（日） 計6日間

営業時間：各日17〜20時



昨年も人気だった、東京ミッドタウン八重洲を含めた八重洲エリアを散策する「やえす提灯あるき」を今年も開催。

無料貸出しの手持ち提灯の明かりとともに、東京駅八重洲周辺をゆったりと歩いてみませんか。

また今年は新たなコラボレーション企画として、周遊スタンプラリーも登場しています。

手持ち提灯を持って周辺散策！「やえす提灯あるき」

東京駅グランルーフガーデンと、東京ミッドタウン八重洲と2会場で手持ち提灯を無料貸出し。幻想的な明かりとともにお散歩できます。参加した人には“ちょっとしたお菓子”のお渡しも。

■やえす提灯あるき

実施日：2025年8月29日（金）、30日（土）、31日（日）、9月5日（金）、6日（土）、7日（日） 計6日間

時間：17時〜20時30分（最終返却時間：21時）

受付：JR東京駅 グランルーフガーデン、東京ミッドタウン八重洲 1Fアトリウム （貸出・返却どちらでも可能）

料金：無料

スタンプラリー「やえすスタンプめぐり」

イベントエリアの4か所をめぐる重ね押しスタンプラリー。

すべてのスタンプを集めるとかわいいイラストが完成し、商品券があたるくじ引きに挑戦できます！

■スタンプラリー「やえすスタンプめぐり」

実施日：2025年8月29日（金）、30日（土）、31日（日）、9月5日（金）、6日（土）、7日（日） 計6日間

受付時間：17〜21時（スタンプ台紙お渡し＆くじ引き）

受付場所：JR東京駅 グランルーフガーデン、東京ミッドタウン八重洲 1Fアトリウム

料金：無料

※スタンプ台紙のお渡しとスタンプラリーは上記日程以外も実施、くじ引きは上記日程の６日間のみ実施

※月〜木曜および日中のスタンプ台紙お渡し場所は、東京ミッドタウン八重洲 1Fアトリウム（17〜21時）または1Fインフォメーション（11〜19時）



■『宵路灯籠（よいみちとうろう）2025』

期間：2025年8月29日（金）〜9月7日（日）

※提灯の貸出等一部コンテンツは、期間中の金・土・日曜限定、6日間のみ開催

場所：JR東京駅八重洲口改札外 グランルーフ2F 「グランルーフガーデン」

時間：17〜23時（点灯時間）



▶▶「夏のイベント」の記事一覧はこちらから！



Text：のじょ

