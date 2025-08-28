◇セ・リーグ 巨人―広島（2025年8月28日 マツダ）

巨人は28日、敵地・マツダスタジアムで広島と対戦する。午後6時試合開始予定に先立ち先発メンバーが発表され、田中将大投手（36）が史上4人目となる日米通算200勝を懸け今季7度目の先発マウンドに上がる注目の一戦で、「6番・捕手」で岸田行倫捕手（28）が相棒を務める。

同学年の盟友・坂本勇人内野手（36）はベンチスタート。「5番・左翼」でトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）、「7番・一塁」でリチャード内野手（26）、「8番・右翼」で中山礼都内野手（23）がスタメンに名を連ねた。

チームは3連敗中で阿部監督は打線組み替えを決断。1番に丸、2番に吉川、3番に好調の泉口を配し、岸田の打順を上げた。今季の広島戦はここまで18試合を戦い7勝10敗1分け。

28日広島戦の巨人先発オーダーは以下の通り。

1番・中堅 丸

2番・二塁 吉川

3番・遊撃 泉口

4番・三塁 岡本

5番・左翼 キャベッジ

6番・捕手 岸田

7番・一塁 リチャード

8番・右翼 中山

9番・投手 田中将