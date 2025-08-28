【東京おもちゃショー2025】 開催期間 ビジネスデー：8月28日、29日 パブリックデー：8月30日、31日 会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明3-11-1 入場料 高校生以上：2,000円 中学生以下：無料

エンスカイは8月28日より開催している東京おもちゃショー2025にて、「ペーパーシアター」新製品を展示している。

今回のイベントでは「ONE PIECE」で描かれる「手配書」を描いた製品や、「ブルーアーカイブ」の製品も展示している。「ペーパーシアター」は複数のレーザーカットされた色紙や木を重ね合わせ、キャラクターの印象的なシーンを作り上げる製品。ユーザーが切って貼って組み立てる仕様となっている。

ワンピース 手配書シリーズ

ジンベエザメ

PEANUTS

とっとこハム太觔

ブルーアーカイブ

超華麗！ 灼熱のカスカベダンサーズ

