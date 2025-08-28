¡Úµë¿©¡Û¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×Ê¡²¬»Ô¤ÇÌµ½þ²½¥¹¥¿ー¥È¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Ï¾®6¤ÈÃæ3¡Ö3¤«·îÊ¬ÌÈ½ü¡×È¯É½
2³Ø´ü¤«¤éµë¿©Èñ¤¬Ìµ½þ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬»Ô¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤äÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ç28Æü¡¢ºÇ½é¤Îµë¿©¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àµ¸á¤¹¤®¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢4»þ´ÖÌÜ¤Î¼ø¶È¤ò½ª¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µë¿©¤Î½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ùÆ¸
¡Ö¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×
Á°Æü¤Ë2³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¿·³Ø´üºÇ½é¤Îµë¿©¤Ç¤¹¡£¥á¥Ë¥åー¤ÏÆ¦Æý¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£¡×
Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï¿·³Ø´ü¤«¤é³Ø¹»µë¿©¤¬Ìµ½þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û4200±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û5000±ß¤ÎÉéÃ´¤òÊÝ¸î¼Ô¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤¿µë¿©Èñ¤¬¡¢¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹ÁÀ¤¤¤Ç¡¢´ØÏ¢Í½»»¤È¤·¤Æ2025Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»¤Ë¤Ï44²¯±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥³¥á¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ê¤ÉÊª²Á¹âÆ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢8·î¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½5²¯±ß¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÝ¸î¼Ô
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µë¿©¤¬¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¡Ê¤½¤ÎÊ¬¡Ë½¬¤¤»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
Ê¡²¬»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤«¤º¤¬¡Ö¤«¤éÍÈ¤²1¸Ä¡×¤ÎÆü¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÊ¿ô¤ä¸«±É¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÌµ½þ²½¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï³Ø¹»µë¿©¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ µë¿©±¿±Ä²Ý¡¦Ìî¸¶·ò²ÝÄ¹
¡ÖÉÔ°Â¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢Ìµ½þ²½¤·¤¿¸å¤â¼Á¤Ï°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©Æâ¤Î¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¤³¤È¤·5·î1Æü»þÅÀ¤Ç14¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2³Ø´ü¤«¤é¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÈÂçÌî¾ë»Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÉðÆâ»ÔÄ¹¤Ï28Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Ê³Ø¤Ê¤É¤ÇÎ×»þ¤Î½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤ÈÃæ³Ø3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ÔÎ©³Ø¹»¤Îµë¿©Èñ¤òÍèÇ¯1·î¤«¤é3¤«·î´ÖÌÈ½ü¤·¤Þ¤¹¡£Í½»»°Æ¤È¤·¤Æ¡¢1²¯7300Ëü±ß¤ò9·îµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£