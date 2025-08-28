レスリング五輪金メダリストの吉田沙保里さんが、自身のインスタグラムを更新。

新たに、ギネス世界記録 ICONに認定されたことを報告しました。

【写真を見る】【吉田沙保里】「この度ギネス世界記録ICONの認定証をいただきました！」新たなギネス認定を報告





吉田さんは「まさか人生で6つもギネス世界記録を達成して、さらにICON認定証までもいただけるなんて…」と投稿。









吉田さんはこれまでに、「レスリング世界タイトル最多優勝回数」、「レスリング世界選手権の最多優勝回数」、「オリンピック女子レスリング軽量級の金メダル最多獲得数」など、レスリングで4つ、さらにテレビ番組の企画で挑んだ「1分間で座って風船を割った最多数」など、全部で6つのギネス世界記録を達成しています。









今回認定された「ギネス世界記録ICON」とは、記録を達成するだけでなく、文化の試金石となり、限界を押し広げ、語り継がれる功績を通して、何百万もの人々にインスピレーションを与えてきた人々を讃えるものです。









吉田さんは、この7つ目のギネス認定に、「たくさんの皆さんに応援していただいて、目の前の目標をひとつひとつ達成できた結果が、記録になりました！ 本当に感無量です ありがとうございました」と、感謝の気持ちを投稿。さらに、「今後、新たに世界記録を目指すチャンスがあれば、ぜひ挑戦したいです！」と綴っています。



