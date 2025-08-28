本格的な稲刈りシーズンを前に山形県内の水稲の生育について最新状況が報告される会議が28日、山形市で開かれ、主力品種の「はえぬき」は登熟が例年より2割ほど早く進み、刈り取り時期は全般に3日から8日ほど早まる見通しが示されました。



会議には県内各地の総合支庁の担当者らが出席し、26日時点の水稲の登熟状況が報告されました。

それによりますと「はえぬき」は村山地域で75.3パーセントと平年より25ポイントほど進んでいるほか「雪若丸」も村山地域で78.7パーセントと22ポイントほど進んでいます。

一方、地域や出穂期などによって登熟の進み具合に差があることも指摘されました。また、刈り取りの時期については平年よりも高温で推移したことから平年と比べて3日から8日ほど早まるとの予想が示されました。さらに、高温の影響で「胴割れ」の発生が懸念されるため、会議では適期に速やかに刈り取りをすることが重要であることを確認しました。



県農林水産部 佐藤隆士技術戦略監「今も高温が続いていて、1週間ほど平年より刈り取りが早まっているとの報告があった。 農家のみなさんには刈り遅れのないようにお願いしたい」



県は適期刈り取りを呼びかけるキャラバンを行うなどして品質のよい県産米の確保につなげるとしています。

