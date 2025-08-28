Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

首都圏からの観光バスがやってきたのは、静岡･富士市の「イチジク狩り」園。

（観光客）
「イチジクがなっているところ自体を初めて見た 感動です」
「甘い！」
「甘い！甘い！甘い！甘い！」

連日、観光バスがやってくる人気スポットで、いま、イチジクが注目されているのです。

さらには、伊豆にあるイチジク農園が営むカフェで大人気というメニューがイチジクがたっぷりのったピザ。

（客）
「イチジクが甘い」
「焼くと甘いね」
「おいしいです。こんな食べ方があるなんて」
「温かいイチジク初めて食べた。おいしい」

さらには、あの人気洋菓子店にもイチジクを使った美しすぎるタルトが期間限定で登場。

「every.Life」は…イチジクの進化がすごい。静岡県内でも広がる極上甘さの新品種に常識を覆す絶品イチジクグルメまで、今注目の「イチジク」の魅力に迫ります。

ここは、富士市にある「望月園芸」。

約5000本のイチジクが栽培されていて、“イチジク狩り”もできるとあって、連日、観光バスがやってくる人気スポットです。

（観光客）
「いいでしょ」
「おいしそう」

（観光客）
「大きい」
「イチジクがなっているところ自体を初めて見た。感動です」

ここではイチジクの王道品種「ドーフィン」と、糖度が23度を超えて皮ごと食べられる「バナーネ」を栽培しています。

普段はあまり食べる機会がないのか試食したみなさんは…。

（千葉からの観光客）
「甘い！」
「ねっとり…」
「こんなに甘いとは思わなかった」
「梨よりおいしいかも感動しました」

想像以上のイチジクのおいしさにお土産もたくさん。

（千葉からの観光客）
「結構買っちゃたね。イチジク大好きだから」

千葉から来た観光客は大満足の様子。何がみなさんをこれほど虜にしているのでしょうか？

（望月園芸　望月 一三さん）
「粒が大きくて、味が濃い。完熟を重視している。実際に栽培している様子を見てもらって購入してもらえればうれしい」

イチジクは追熟しないため、完熟した甘～いイチジクが食べられるのは直売だからこそです。

イチジクの常識を覆す体験ができるスポットは南伊豆にも。それが「いちじくの杜 セレスト 」。

ここは、4年前にオープンしたイチジク農園が手掛けるカフェです。そこで、みなさんが頼んでいたのは…イチジクがたっぷりのったサラダ。

（客）
「とても甘くておいしいです。色が濃いものがねっとりしていて濃厚な味がします」

（客）
「初めてですサラダで食べるのは。不思議で…でもおいしいです」

さらには。

焼かれていたのは、なんと「イチジクピザ」。

（店スタッフ）
「イチジクピザです」

（客）
「wоw」
「すごっ」

（客）
「おいしい！」

（客）
「温かいイチジク初めて食べた」

（客）
「（生のイチジク）は食べられないんです。これは焼いたりして食べられますね」

ピザはイチジクの甘みをより引き立たせるため、濃いめに味付けをした自家製のスモークベーコンと一緒に焼き上げています。

2年連続で食べにきているというこちらの客は…。

（客）
「毎年必ず一回は食べたいなと思って。ことしの方が甘い気がしますイチジクが」

常連も大満足のイチジクピザ。のせられているイチジクをよ～く見てみると…色の違うものが使われているようですが…。

（いちじくの杜 セレスト　小西 正徳さん）
「バリエーションに富んで見ておもしろいように作っている」
Q.イチジクってそんなに種類があるんですか？
「種類は100種類、200種類うちも100種類以上あったんですが…、今は50～60種類くらいおいしいのを厳選してます」

小西さんはイチジクの魅力にはまり5年前から栽培を開始。長い期間イチジクを楽しんでもらいたいと、栽培時期の異なる品種を育て、7月から11月までの間、提供しています。

ということで、これから旬を迎えるおすすめのイチジクを紹介してもらいました。

（いちじくの杜 セレスト　小西 正徳さん）
「これが『メアリーレーン』。黄色いのに黒いシュガースポットがでてきていると熟してます。種がなくてゼリーのようなおいしいイチジク、これは女の人ドハマりします」

イチジクの概念を覆す味という「メアリーレーン」。その味が気になりますよね？スタジオに用意したので食べて感想をお願いします。

続いては幻の黒イチジクといわれる「ビオレソリエス」。

（いちじくの杜 セレスト　小西 正徳さん）
「甘みと酸味が絶妙なバランス。初めて食べたときは衝撃的なおいしさで感動しちゃいました」

栽培する小西さんですら感動したという幻の黒イチジク「ビオレソリエス」。これもスタジオのみなさん…食べて感想をお願いします

（いちじくの杜 セレスト　小西 正徳さん）
「いろいろな種類のイチジクがあってそれぞれの味大きさ、色そういう違いを楽しめる。気に入ったイチジクが見つかれば苗を買っていただいて自分で育てていただくと、だんだんイチジクが好きになってハマっちゃいますから、イチジクでハッピーになるのが希望です」

さらに“美しすぎる”イチジクも。

フルーツをふんだんに使ったタルトが人気の静岡市にある「キル フェ ボン」では、8月31日までイチジクフェアを開催中なのです。中には、これを目当てに毎年訪れるファンも。

（客）
Q.何を買ったんですか？うわ～イチジクいた！
「食べたいですね大好きなので」
Q.どちらから？
「山梨です。毎月、買いに来ている」

（客）
「すごくおいしそうで、旬でもあるので買ってみました」

（客）
「毎年季節ものがでると買う。楽しみにしてます」

イチジクを使ったタルトが、なんと4種類も登場。中でも、2025年新作の「イチジクとカシスのタルト～ヨーグルト風味」は、“とよみつひめ”というブランドイチジクを贅沢に8個も使用しています。

（キル フェ ボン静岡　海野 ゆき乃さん）
「普通のイチジクよりも濃厚で、甘さが強め。さっぱりした土台に甘いイチジクが合う」

見た目が美しく、食べておいしいイチジクタルト！！残りわずかですので、お早めにどうぞ。

いま進化を続けるイチジク。食べてみれば、これまでのイメージを覆されること間違いなしです。旬を迎えた今こそ、試してみてはいかがですか？