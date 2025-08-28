バーバリー新フレグランス♡「ゴッデス パルファム」で女神の香りを纏う
バーバリー ビューティから新作フレグランス「バーバリー ゴッデス パルファム」が登場♡ 内なる強さ、自信、思いやりを讃える香りは、ラズベリーアコードとラベンダーのトップノート、3種のバニラが奏でるハートノート、官能的なスエードベースが織りなすセンシュアルな奥行きを持ちます。洗練されたゴールドボトルも印象的で、自分らしい女性らしさを香りで表現できます。
トップからベースまで立体感ある香り
「バーバリー ゴッデス パルファム」は、ジューシーなラズベリーアコードとラベンダーの爽やかなトップノートから始まります。
そして、バニラインフュージョン・バニラキャビア・バニラアブソリュートの3種のバニラが包み込むハートノートへ。
ベースにはスエードレザーアコードが温かみと官能性を添え、女性らしさを余韻として残します。
クナイプから新発売♡ピースフルモーメント香るハンドクリーム登場
プレミアム感を引き立てるボトルデザイン
深みのあるゴールドカラーにブロンズガラスのスクエアボトル、ゴールドのキャップとシグネチャーメダリオンをあしらったデザイン。
夕日をイメージしたエレガントな装いは、香りと共に日常の特別感を演出します。
サイズは10mL 4,950円～100mL 25,410円（税込）で全国のバーバリー ビューティカウンターおよびオンラインショップで展開。
バーバリー ゴッデス パルファムで女神気分
バーバリー ゴッデス パルファムは、内なる強さとフェミニンな魅力を香りで表現する新作フレグランス♡
ラズベリーとラベンダーの鮮やかさ、3種のバニラの包み込むような甘さ、スエードの奥行きある余韻が日常を特別に彩ります。
10mL 4,950円～100mL 25,410円（税込）で、香りを纏うだけで自分自身の女神的な魅力を感じられる一品です♪