¡Ö¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤«¤é°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¡¢WÇÕÂåÉ½Æþ¤ê¤Ø¥Á¥ã¥ó¥¹
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï28Æü¡¢9·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê26¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÆâÁÈ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿7·î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E¡Ý1Áª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¯2ÅÙÌÜ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤Ç¡¢Æ±Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î7Æü¤Ë¥á¥¥·¥³Àï¡¢Æ±10Æü¤ËÊÆ¹ñÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î°ÂÆ£¤Ï°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¤«¤é2021Ç¯¤ËJ3º£¼£¤Ë²ÃÆþ¡£J2ÂçÊ¬¤ò·Ð¤Æº£µ¨¤«¤éÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤ÏÂè2Àá¤«¤é¤Î26»î¹ç¤ËÁ´¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î4ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡190¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¶õÃæÀï¤ÇÈ´·²¤Î¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤âÊ»¤»»ý¤Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò·Ð¸³¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¹¶·â¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¾å¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¹¶·â»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢Á°Àþ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÇ®¤¤À¼±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÁª½Ð¤Ê¤Î¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤â¤Æ¤ëÎÏ¤ò½¼Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤½¤·¤Æ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼
GK
ÁáÀîÍ§´ð¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
ÂçÇ÷·É²ð¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
ÎëÌÚºÌ±ð¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç
DF
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¡FCÅìµþ
¹ÓÌÚÈ»¿Í¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
ÈÄÁÒÞæ¡¡¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹
ÅÏÊÕ¹ä¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È
°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
À¥¸ÅÊâÌ´¡¡¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ëAC
´Øº¬Âçµ±¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹
MF/FW
±óÆ£¹Ò¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFC
°ËÅì½ãÌé¡¡KRC¥Ø¥ó¥¯
ÆîÌîÂó¼Â¡¡AS¥â¥Ê¥³
»°ãø·°¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Û¡¼¥ô¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó
¾®Àî¹Ò´ð¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó
Á°ÅÄÂçÁ³¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯
Æ²°ÂÎ§¡¡¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¾åÅÄåºÀ¤¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È
Ä®Ìî½¤ÅÍ¡¡¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥á¥ó¥Ø¥ó¥°¥é¡¼¥È¥Ð¥Ã¥Ï
º´Ìî³¤½®¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä05
µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É
ºÙÃ«¿¿Âç¡¡Çð¥ì¥¤¥½¥ë
Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
ÎëÌÚÍ£¿Í¡¡SC¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡¡FC¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê