相葉雅紀が秘境を巡る『相葉さんの大冒険』は隠れた名作！ どの世代も楽しめる番組の魅力を紹介
国民的人気を誇る嵐の相葉雅紀さんが、またもや面白い番組に出演しています。Prime Videoで8月2日から独占配信されている冒険自然番組『相葉さんの大冒険』。この番組は人気自然番組『ダーウィンが来た！』（NHK総合）の制作陣が手掛け、相葉さんが体を張って日本各地の秘境を大冒険する内容となっています。
しかも、番組のナレーターは、俳優としても人気のAぇ! group・正門良規さんが担当。同じ事務所に所属する2人の意外な形での共演となり、ファンを喜ばせています。
しかし、テレビではなくPrime Videoで配信されていることで、そこまで大きな話題になっていない『相葉さんの大冒険』。そこで、今回は元テレビ局スタッフの筆者が、同番組の魅力を徹底解説します。
番組は、『ダーウィンが来た！』のスタッフが制作しているだけあり、子どもが見ても理解できる見やすい構成。相葉さんがさまざまなミッションに挑戦し、各地で見られる風景や生き物たちの魅力を紹介します。
そんな番組の魅力は、何と言っても主役である相葉さんの体を張ったロケが見られるところです。バラエティー番組への出演が多い相葉さんですが、『相葉さんの大冒険』ではここ最近見ないほどの体当たりロケに挑戦しています。
好奇心旺盛な相葉さんが、訪れた先でいろいろなことに疑問を抱き、大自然の謎を解き明かす様子も見ていて楽しいポイント。撮影の随所で相葉さんがスーパースターならではのミラクルを起こすなど、見どころ満載です。小さな子どもでも楽しめる番組となり、親子で一緒に見て勉強できる内容なのも魅力といえます。
撮影場所のセレクトもすばらしく、視聴者が興味を持てるところばかり。石垣島、西表島は観光スポットとしても人気で、樹海は不思議が多いミステリースポットとして有名です。エピソード4では、クマの生態を探るミッションに挑むなど、時事性もしっかりと意識している構成となります。さらに圧巻なのは、エピソード5の世界遺産「沖ノ島」で、神職以外は立ち入り禁止の島ながら、特別に撮影許可がおりてロケを敢行。見どころがとにかく満載で、『ダーウィンが来た！』で鍛えられたスタッフのレベルの高さを感じられます。
しかも、スタッフの進行がうまく、相葉さんのキャラクターを最大限に生かしながら番組を面白くしているのも特徴です。例えば、昆虫などとのふれあいを嫌がる相葉さんには、スタッフやガイドが率先して生物を手にとって楽しみ、結果として相葉さんもスムーズに触る展開に。危険なエリアに入る際には、まずは相葉さんだけ行かせるバラエティー的なノリを作り、笑いも生み出しています。和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んでいることで相葉さんのキャラクターも生かされ、見やすい番組になっているのが魅力です。
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
しかも、番組のナレーターは、俳優としても人気のAぇ! group・正門良規さんが担当。同じ事務所に所属する2人の意外な形での共演となり、ファンを喜ばせています。
しかし、テレビではなくPrime Videoで配信されていることで、そこまで大きな話題になっていない『相葉さんの大冒険』。そこで、今回は元テレビ局スタッフの筆者が、同番組の魅力を徹底解説します。
スーパースターの相葉雅紀が体を張ったロケに挑戦！『相葉さんの大冒険』ですが、現在ではシーズン1の最終章「エピソード5 - 大群舞う神宿る島」までが配信中。これまで訪れたエリアは、沖縄・石垣島、富士山の樹海、沖縄・西表島、青森と秋田にまたがる世界遺産「白神山地」、福岡・玄界灘に浮かぶ世界遺産「沖ノ島」となります。
番組は、『ダーウィンが来た！』のスタッフが制作しているだけあり、子どもが見ても理解できる見やすい構成。相葉さんがさまざまなミッションに挑戦し、各地で見られる風景や生き物たちの魅力を紹介します。
そんな番組の魅力は、何と言っても主役である相葉さんの体を張ったロケが見られるところです。バラエティー番組への出演が多い相葉さんですが、『相葉さんの大冒険』ではここ最近見ないほどの体当たりロケに挑戦しています。
巨大な昆虫とのふれあい、禊……ほかの番組では見られない姿も石垣島のロケでは、地面をはって険しい道を進みながらサンゴの謎を明かし、西表島では脚が多い生き物は苦手だという相葉さんが巨大な昆虫とのふれあいに挑戦。さらにエピソード5では、特別な秘境へ入るため裸で海に入り身を清める「禊（みそぎ）」を体験するなど、ほかの番組では見られない相葉さんの姿が披露されています。
好奇心旺盛な相葉さんが、訪れた先でいろいろなことに疑問を抱き、大自然の謎を解き明かす様子も見ていて楽しいポイント。撮影の随所で相葉さんがスーパースターならではのミラクルを起こすなど、見どころ満載です。小さな子どもでも楽しめる番組となり、親子で一緒に見て勉強できる内容なのも魅力といえます。
『ダーウィンが来た！』スタッフの腕で圧倒的レベルの教養番組に相葉さんの魅力がたっぷり詰まった『相葉さんの大冒険』ですが、番組のクオリティーが高いのも注目ポイントです。さすがは『ダーウィンが来た！』のスタッフが制作しているだけあり、映像がしっかり撮影されていて演出も丁寧で見やすいのが特徴。大人が見ても感心する情報が多く、教養番組としてレベルの高さを誇ります。相葉さんのスマートウオッチに指令が届き、ミッションをクリアするという設定で、ロールプレイングゲームをしているようで楽しく、ワクワクしながら視聴できる構成なのも魅力です。
撮影場所のセレクトもすばらしく、視聴者が興味を持てるところばかり。石垣島、西表島は観光スポットとしても人気で、樹海は不思議が多いミステリースポットとして有名です。エピソード4では、クマの生態を探るミッションに挑むなど、時事性もしっかりと意識している構成となります。さらに圧巻なのは、エピソード5の世界遺産「沖ノ島」で、神職以外は立ち入り禁止の島ながら、特別に撮影許可がおりてロケを敢行。見どころがとにかく満載で、『ダーウィンが来た！』で鍛えられたスタッフのレベルの高さを感じられます。
しかも、スタッフの進行がうまく、相葉さんのキャラクターを最大限に生かしながら番組を面白くしているのも特徴です。例えば、昆虫などとのふれあいを嫌がる相葉さんには、スタッフやガイドが率先して生物を手にとって楽しみ、結果として相葉さんもスムーズに触る展開に。危険なエリアに入る際には、まずは相葉さんだけ行かせるバラエティー的なノリを作り、笑いも生み出しています。和気あいあいとした雰囲気で撮影が進んでいることで相葉さんのキャラクターも生かされ、見やすい番組になっているのが魅力です。
どの世代が見ても楽しめる『相葉さんの大冒険』さまざまな魅力が詰まった『相葉さんの大冒険』。予算と時間をかけて丁寧に作られていると感じました。NHKの人気番組を制作しているスタッフのレベルが高く、多くの人に見てもらいたい番組となっています。現時点では5つのエピソードのみの配信なので、全てを見るのに時間がかからないのもうれしいポイント。どの世代が見ても楽しめる番組なので、ぜひ視聴することをおすすめします。 この記事の筆者：ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)