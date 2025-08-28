２８日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４３．２５ポイント（１．１４％）高の３８４３．６０ポイントと３日ぶりに反発した。

中国政府による景気刺激策への期待が再び高まり、ハイテクや消費関連銘柄を中心に買いが優勢となった。取引終盤にかけては、海外市場の堅調な動きも支援材料となり、指数は引けにかけて一段高で引けている。ただ、全体としては上値が重い。米関税政策の不透明感がくすぶっているほか、指数は依然として１０年ぶりの高値圏で推移しているため、心理的節目の３８００ポイントを挟んで、売り圧力も意識された。（亜州リサーチ編集部）

電子部品株が高い。広東生益科技（６００１８３／ＳＨ）が８．６％高、江西聯創光電科技（６００３６３／ＳＨ）が４．９％高、杭州士蘭微電子（６００４６０／ＳＨ）が４．８％高、北鉱科技（６００９８０／ＳＨ）が４．５％高で引けた。

電子情報株もしっかり。江蘇亨通光電（６００４８７／ＳＨ）が８．５％、北京華勝天成科技（６００４１０／ＳＨ）が６．４％、天通控股（６００３３０／ＳＨ）が６．２％ずつ上昇した。ほか非鉄金属、航空機製造、セラミックス株なども買われている。

半面、電力株はさえない。楽山電力（６００６４４／ＳＨ）が４．０％安、重慶フウ陵電力実業（６００４５２／ＳＨ）が３．６％安、西昌電力（６００５０５／ＳＨ）が３．３％安で引けた。紡織機械、医療器械、自動車株なども売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が３．５３ポイント（１．３５％）高の２６４．４２ポイント、深センＢ株指数が７．７４ポイント（０．５９％）高の１３２３．１９ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）