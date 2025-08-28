グルメが魅力的な「山口県の道の駅」ランキング！ 2位「阿武町」を抑えた1位は？【2025年調査】
地元ならではの味覚や旅先でのごちそうを求めて、多くの人が立ち寄る道の駅。新鮮な食材を使った料理や名物グルメは、その土地の魅力を直に感じられる特別な体験です。
All About ニュース編集部では、2025年8月14〜18日の期間、全国20〜60代の男女186人を対象に、「道の駅（グルメ）」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「山口県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国186人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ソフトクリームがおいしそうだから」（20代女性／大阪府）、「日本海の新鮮な魚介を使った海鮮丼があるから」（20代男性／兵庫県）、「ダイニングカフェ846では、これら阿武町産の山海の幸をたっぷり味わうことができ、鹿島定食にはお刺身と煮魚がついて海の幸を堪能でき、無角和牛入りハンバーグ定食は無角和牛肉を使用したふっくらしたハンバーグを楽しめ、魅力的だと思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「YouTubeで見た海鮮のBBQが美味しそうだったから」（20代女性／埼玉県）、「新鮮な海の幸と地元の恵みを味わいながら、長門の魅力を五感で楽しめる場所だから」（50代男性／東京都）、「新鮮な魚介を使った海鮮丼、寿司、バーベキュー小屋まで完備。地元野菜や果物も豊富」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年8月14〜18日の期間、全国20〜60代の男女186人を対象に、「道の駅（グルメ）」に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメが魅力的だと思う「山口県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：阿武町（阿武町）／21票道の駅 阿武町は、日本海沿いの美しい景観が広がる場所に位置し、地元で獲れた新鮮な魚介類や海鮮料理が楽しめる人気スポットです。温泉施設も併設されており、観光と癒しを兼ね備えています。
回答者からは「ソフトクリームがおいしそうだから」（20代女性／大阪府）、「日本海の新鮮な魚介を使った海鮮丼があるから」（20代男性／兵庫県）、「ダイニングカフェ846では、これら阿武町産の山海の幸をたっぷり味わうことができ、鹿島定食にはお刺身と煮魚がついて海の幸を堪能でき、無角和牛入りハンバーグ定食は無角和牛肉を使用したふっくらしたハンバーグを楽しめ、魅力的だと思うからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：センザキッチン（長門市）／26票センザキッチンは、長門市の港町・仙崎にある道の駅で、地元の海産物をふんだんに使ったグルメや、活気ある市場が特徴です。新鮮な魚介の丼や焼き物など、“漁師のまち”ならではの味覚が堪能できます。
回答者からは「YouTubeで見た海鮮のBBQが美味しそうだったから」（20代女性／埼玉県）、「新鮮な海の幸と地元の恵みを味わいながら、長門の魅力を五感で楽しめる場所だから」（50代男性／東京都）、「新鮮な魚介を使った海鮮丼、寿司、バーベキュー小屋まで完備。地元野菜や果物も豊富」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)