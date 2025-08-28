ゴンチャ新登場♡秋限定「アップルピーチティー」で幸せなひととき
ゴンチャから秋の新フレーバー「アップルピーチティー」が新登場♡ みずみずしいりんごと黄桃の香りがふんわり広がり、濃厚なアッサムティーの奥深い余韻と重なる贅沢な味わいです。ストレートティーで茶葉の香りを楽しむのはもちろん、ミルクティーにしてまろやかに楽しむのもおすすめ。期間限定なので、この秋だけの特別なお茶時間にぜひ取り入れてみてください♪
アップルと桃の香りが楽しめるストレートティー
「アップルピーチティー」は、乾燥させたりんごとフリーズドライの黄桃を混ぜたアッサムティーをベースにした贅沢フレーバー。
Sサイズ290円、M340円、L430円（税込）で、ひと口ごとに広がる甘くジューシーな香りと奥行きのある余韻を楽しめます。
おすすめトッピングはミルクフォームやアロエで、香りと味わいをさらに引き立てます。
まろやかでリッチなアップルピーチミルクティー
「アップルピーチミルクティー」は、ICED Sサイズ440円～Lサイズ580円（税込）、HOT S440円、M490円（税込）で提供。
ミルクを加えることでまろやかさが増し、甘酸っぱいフルーツの香りとコクのある紅茶が絶妙にマッチします。
ミルクフォームやアロエをトッピングすれば、よりリッチで贅沢な味わいを楽しめます。
ゴンチャ新登場の限定ティーで秋を満喫
秋の訪れを感じる季節限定フレーバー「アップルピーチティー」と「アップルピーチミルクティー」がゴンチャ新登場♡
甘くジューシーなりんごと黄桃の香りが、濃厚なアッサムティーと絶妙に重なり合う贅沢な味わいです。
ストレートやミルクティーで楽しめるので、日常のティータイムに秋の香りを取り入れて、ほっとひと息つく時間をぜひ楽しんでみてください♪