ゴンチャ新登場♡秋限定「アップルピーチティー」で幸せなひととき

ゴンチャから秋の新フレーバー「アップルピーチティー」が新登場♡ みずみずしいりんごと黄桃の香りがふんわり広がり、濃厚なアッサムティーの奥深い余韻と重なる贅沢な味わいです。ストレートティーで茶葉の香りを楽しむのはもちろん、ミルクティーにしてまろやかに楽しむのもおすすめ。期間限定なので、この秋だけの特別なお茶時間にぜひ取り入れてみてください♪

アップルと桃の香りが楽しめるストレートティー

「アップルピーチティー」は、乾燥させたりんごとフリーズドライの黄桃を混ぜたアッサムティーをベースにした贅沢フレーバー。

Sサイズ290円、M340円、L430円（税込）で、ひと口ごとに広がる甘くジューシーな香りと奥行きのある余韻を楽しめます。

おすすめトッピングはミルクフォームやアロエで、香りと味わいをさらに引き立てます。

パパブブレのハロウィン♡舌が染まる脳みそマシュマロなど限定スイーツ登場

まろやかでリッチなアップルピーチミルクティー

「アップルピーチミルクティー」は、ICED Sサイズ440円～Lサイズ580円（税込）、HOT S440円、M490円（税込）で提供。

ミルクを加えることでまろやかさが増し、甘酸っぱいフルーツの香りとコクのある紅茶が絶妙にマッチします。

ミルクフォームやアロエをトッピングすれば、よりリッチで贅沢な味わいを楽しめます。

ゴンチャ新登場の限定ティーで秋を満喫

秋の訪れを感じる季節限定フレーバー「アップルピーチティー」と「アップルピーチミルクティー」がゴンチャ新登場♡

甘くジューシーなりんごと黄桃の香りが、濃厚なアッサムティーと絶妙に重なり合う贅沢な味わいです。

ストレートやミルクティーで楽しめるので、日常のティータイムに秋の香りを取り入れて、ほっとひと息つく時間をぜひ楽しんでみてください♪