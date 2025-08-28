²Ã¹©Ìµ¤·à¤¹¤Ã¤Ô¤óá39ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Î´éÌÌ¤É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿À¡¹¤·¤¤Äø¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤½¤Î¼«Á³ÂÎ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ÇÌµ¤·!?¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤ª¤Ç¤³¤¬¡Ä
¡¡²Ã¹©Ìµ¤·¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿39ºÐ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1¥ö·î¤Î´Ö¤Ç¤â¤æ¤é¤®¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÈÕ¤Ç¤âÆÍÁ³¹Ó¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÇöÈéÈ©ÂÎ¼Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼&²Ã¹©¤ò³°¤·¤¿à¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¾»³çý´õ¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤ËÆ¨¤²¤º¡¢ÁÇÈ©¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÄ¯¤á¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¨¤¿39ºÐ¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÇåºÎï¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¢¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¤!³°ÌÌ¤âÆâÌÌ¤â¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤½¤Î¼«Á³ÂÎ¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£