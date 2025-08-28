【神戸女性刺殺事件】５年前には別女性へ「つきまとい行為」繰り返し罰金の略式命令を受けた谷本容疑者　３年前の事件・今回の事件と共通するのは“オートロックマンションすり抜け”

神戸の女性刺殺事件。５年前にも“共連れ”がありました。



殺人の疑いで逮捕された東京都新宿区の会社員・谷本将志容疑者（３５）。



８月２０日、神戸市のマンションで女性（２４）の胸などをナイフで数回刺し、殺害した疑いがもたれています。



大阪府内で中学時代を過ごしたという谷本容疑者。そのときの同級生は谷本容疑者を「もの静かな」性格だったといいます。



（谷本容疑者の中学時代の同級生）「クラスの中心人物とか盛り上げるタイプではなかった。ずっと１人でいるわけではなくて、騒ぐわけでもなく、おとなしい人だったと思います」





そのうえで同級生は事件を聞いて…（谷本容疑者の中学時代の同級生）「信じたくない。本当だとしたら悲しいです」捜査関係者によりますと、谷本容疑者は事件後、マンションから徒歩で立ち去り、タクシーに乗車。宿泊したホテルに戻り、スーツケースを持って再びタクシーで新神戸駅に向かい、新幹線で東京方面へ逃走したとみられています。一方、その２日後に東京都奥多摩町の路上で警察が身柄を確保した際にはスーツケースを持っていなかったということで、警察は証拠隠滅を図った可能性もあるとみて、事件前後の足取りを調べています。事件３日前に撮影された防犯カメラの映像には、谷本容疑者とみられる男が殺害された女性の勤務先近くを歩く様子が映っています。捜査関係者によりますとこの同じ日に、谷本容疑者とみられる男が女性とは別の２０代の女性の後をつけていたといいます。男は女性の後をつけ、マンションのオートロックをすりぬける、いわゆる「共連れ」で中へ侵入。女性は男の存在に気付いたため、エレベーターに乗るのを避け、けがはありませんでした。谷本容疑者の逮捕後に警察に情報提供があったということです。そして事件当日、谷本容疑者は約５０分にわたって殺害された女性の後をつけ、マンションのオートロックをすり抜けて侵入。エレベーター内で谷本容疑者が女性を羽交い絞めにしている様子がモニター越しに目撃されていたということです。谷本容疑者をめぐっては、３年前に神戸市内の女性につきまとってマンションに侵入し、首を絞めるなどしたとして執行猶予付きの有罪判決を受けていました。さらに５年前にも別の女性のマンションに侵入し、つきまとい行為を４回繰り返したとして、罰金の略式命令を受けていたことも新たにわかりました。