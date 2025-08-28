大阪の街全体が舞台に！新感覚イベント「ＲＩＺＥ３ｘＥｘｐｏ」　ＱＲコードを読み込み“バッジ”を集め様々な体験が楽しめる！８月３０日から開催

大阪の街全体が舞台に。新しいイベントが始まります。



８月３０日から大阪の街全体で開催される「ＲＩＺＥ３ｘＥｘｐｏ」。



イベントの拠点となるのは、すでに取り壊しが決まっている梅田にあるビルで、このイベントに合わせてクリエーターによるデジタルアートや企業や大学などと連携した展示が行われます。



デジタル作品にはスクリーンにメッセージを送ることができるしかけがあり、体験型のアートが楽しめます。





さらにスマートフォンに専用アプリを入れて、このビルに点在するＱＲコードを読み込みバッジを獲得。（８ｓｈｉｐｓ 桝井優太さん） 「（Ｑバッジを集めるとどんな体験ができる？）（このビルの）最上階にシークレットバーがあって、そこでしか飲めない特別なお酒が飲める隠れバーがあるので、そこはめちゃくちゃバッジを集めないといけないようになっています」集めたバッジの数や種類によってイベント限定のグッズがもらえたり、特別なイベントへの参加やシークレットルームに入ることが出来ます。バッジを獲得するＱＲコードはエレベーターの中にも。探す楽しみもあるＱＲコードは夢洲の大阪・関西万博会場や大阪城などの観光スポット、身近な自動販売機など大阪府内約５００か所に。このイベントではこれまで訪れたことのない場所に行き、新たな体験をしたり知識を得たりすることも目指しているそうです。「ＲＩＺＥ３ｘＥｘｐｏ」は８月３０日から９月２１日まで開催されます。