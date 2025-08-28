¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡Ö¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë
¡¡´Ú¹ñ¿Íµ¤¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¦¥©¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥è¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWonjungyo¡Ê¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡Ë¡×¤Ï¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤ºîÉÊ¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È½é¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÁ´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©¥ó¥¸¥ç¥ó¥è¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ4¼ïÎà¤¬¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥óÊÁ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ö¥¨¥¢¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥Ñ¥¯¥È¡×Á´2¿§¤òÍÑ°Õ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÉôÊ¬¤Î¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Õ¤ä¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¹ï°õ¤Ë¤â¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤äÆ°Êª¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥Ñ¥¿¡¼¥óÊÁ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¥¡¼¥×²¼ÃÏ¡Ö¥¢¥¯¥¢¥°¥ë¡¼ ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ C¡×¤È¥á¥¤¥¯Á°ÉôÊ¬ÍÑ¥·¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖÌôÍÑ¥â¥¤¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¥ì¥Ç¥£¥¹¥¥ó¥Ñ¥Ã¥¯ C¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥°¥í¥¦¥Æ¥£¥ó¥È¡×¤Î¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤â¤½¤í¤¦¡£
