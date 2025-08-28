モデルの吉川ひなの（45）が28日までに自身のインスタグラムを更新。「親子留学」中の沖縄での生活を明かした。

米ハワイで暮らしていた吉川は今年3月に「親子留学のため、みんなで大移動 子どもたちと話し合い、色々考えて、行き先は沖縄 子どもたちは初めての日本暮らし」と沖縄で暮らすことになったと明かしていた。

この日までの投稿では「沖縄へ来たことで ハワイでいつの間にかルーティンになっていた 毎日から一変して、子どもたちもそれぞれの気付きや 思うことがたくさん出てきた」とし、「突然びっくりさせられることも どうするのがいいのかなと 悩むことも、みんなで話し合いながら 日々を生きてる」と生活ぶりを記した。

「わたしは一人で全部を背負って 頑張り過ぎてしまう癖があって、でも、この生活になってからは 一人じゃとにかく回らない」とし「いままでなんとか一人で頑張ってきてたけど、でも、限界を感じて子どもたちに自分の気持ちを もっともっと正直に話すようになった。そうしたら子どもたちみんな、すごく協力してくれる」と続けた。

「わたしは親なんだからこうしなきゃいけないという固定概念をやめて 子どもたちに頼ったり みんなで助け合うようになって、心も体も、すごく楽になった」「どう生きたって、みんなそれぞれ自由なんだから」などとも記した。

さらにこの日、4歳の次女について「ベビ子はベビ子なりにいっぱい色々考えてる 海がいつでも居場所になってくれるし 味方でいてくれるんだよね あとは大好きなジェイミーケイのお洋服がね」とつづると、「ベビ子さん、保育園をやめました 色んな正解があるもんね」と明かした。

次女についてはこれまでの投稿でも「うちの登園拒否児、まだ4歳だからお話ししても よくわからなくて 登園拒否の本当の理由はわからない」「頑張らなきゃいけないことと 頑張らなくてもいいこと、判断が難しいよね」などと記していた。

吉川は2011年9月、会社経営者の一般男性との再婚を発表し、翌12年3月に第1子となる女児を出産。15年春からハワイに移住し、18年に長男、21年に次女を出産した。昨年11月には「夫と私は、夫婦という在り方を見直し、これまでとは違う新しい家族の形を目指すことにしました」と離婚を報告している。