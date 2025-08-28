「早く生き地獄から解放されますように」自殺した中３男子生徒、亡くなる数日前に短冊に綴る　第三者委らの調査で「いじめの疑い」

中学３年の男子生徒が自殺。いじめの「重大事態」として調査です。



今年６月、大阪市立の中学校に通っていた中学３年の男子生徒（１５）が自殺しました。



遺族によりますと、男子生徒は亡くなる数日前、「早く生き地獄から解放されますように」という内容の短冊を学校で書いていたといいます。



市の教育委員会によりますと、学校は男子生徒が自殺する前に同級生から暴力を振るわれるなどの事案を把握していたということで、市教委はいじめの「重大事態」と判断。





第三者委員会や学校の調査でいじめの疑いがあることがわかったということです。また、遺族によりますと「男子生徒が教員から胸ぐらをつかまれたことがあった」ということで、男子生徒は生前「先生が一方的に大声でどなり、それを見た生徒たちがからかってくる」と話していたということです。遺族は市教委に対して教諭の行為が不適切だったと訴えていて、第三者委員会はいじめの有無や学校の対応、自殺との因果関係などについて詳しく調べる方針です。【悩みがある方・困っている方へ】もしもあなたが悩みや不安を抱えて困っているときには、気軽に相談できる場所があります。▼こころの健康相談統一ダイヤル：0570-064-556全国どこからでも共通の電話番号に電話すれば、電話をかけた所在地の公的な相談機関に接続されます。相談に対応する曜日・時間は都道府県・政令指定都市によって異なります。▼いのちの電話：0570-783-556（午前10時〜午後10時）、0120-783-556（午後4時〜午後9時・毎月10日は午前8時〜翌日午前8時）▼チャイルドライン：0120-99-7777（毎日午後4時〜午後9時）チャイルドラインは18歳までの子どもがかけるでんわです。▼厚生労働省の自殺対策ホームページ：https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/上記以外にも、厚生労働省が様々な相談方法や窓口を紹介しています。SNSを通じた相談窓口もあります。