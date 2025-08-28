¡Ú¥¹¥¿¥á¥ó¡Ûµð¿Í¤ÏÂÇ½ç¤òÂçÉýÁÈ¤ßÂØ¤¨¡¡¹Åç¤ÏÊá¼ê¤Î¤ßÊÑ¹¹¡¡ÀèÈ¯¤Ï2Ç¯ÌÜ¡¦2¾¡0ÇÔ¤ÎüâÂÀ°ì
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç-µð¿Í(28Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢ÇÔÃæ¤Îµð¿Í¤Ï´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤¬1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡¢3ÈÖ¤ËÁ°Æü2°ÂÂÇ¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ò8ÈÖ¤«¤é6ÈÖ¤Ë¤¢¤²¡¢3ÈÖ¤À¤Ã¤¿Ãæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤¬8ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤ÏÁ°²ó21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡1ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨4.21¤ÎÀ®ÀÓ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ï¢¾¡Ãæ¤Î¹Åç¤Ï1ÈÖ¤«¤é5ÈÖ¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤·¡£Á°Æü¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤ßÊÑ¹¹¤·¡¢ºäÁÒ¾¸ãÁª¼ê¤¬6ÈÖ¡¢7ÈÖ¤ËµÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¡¢8ÈÖ¤Ëº´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÈ¯¤Ï2Ç¯ÌÜ¤Î郄ÂÀ°ìÅê¼ê¡£1Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Á°²ó¤Ï21Æü¤ÎDeNAÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢7²ó2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·2¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.35¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦¹Åç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
1(Ãæ)ÃæÂ¼¾©À®
2(º¸)¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó
3(Í·)¾®±à³¤ÅÍ
4(°ì)¥â¥ó¥Æ¥í
5(±¦)ËöÊñ¾ºÂç
6(Êá)ºäÁÒ¾¸ã
7(Æó)µÆÃÓÎÃ²ð
8(»°)º´¡¹ÌÚÂÙ
9(Åê)郄ÂÀ°ì