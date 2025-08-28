【あす29日（金）全国天気】

ポイント

・東海以西は危険な猛暑が続く。

・熱中症警戒アラートが19府県に発表中。

・関東も内陸で猛暑に。

・北日本は下り坂、東北は大雨に要注意。

あす29日（金）も東海から九州にかけて、危険な猛暑が続くでしょう。関東の内陸でも、35℃以上の所がありそうです。また午後は、東海から九州で天気が急変し、局地的に、激しい雷雨となる所があるでしょう。

予想最高気温は、名古屋、山口、日田で37℃、岐阜、福井、京都、大阪、岡山、高松、佐賀で36℃などとなっています。熱中症警戒アラートが、東海から九州にかけての19府県に発表されています。引き続き、厳重な警戒が必要です。

一方、低気圧や前線の近づく北日本は下り坂で、夕方以降は、次第に雨の所が多くなるでしょう。秋田県などでは、雷を伴って、激しい雨の降る所があるかもしれません。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に、注意が必要です。

あす29日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 19℃（±0 8月中旬）

青森 20℃（＋1 8月中旬）

仙台 23℃（＋1 真夏）

新潟 24℃（＋2 真夏）

東京都心25℃（-2 熱帯夜）

名古屋 27℃（＋1 熱帯夜）

大阪 28℃（＋1 熱帯夜）

広島 27℃（＋2 熱帯夜）

高知 26℃（＋1 熱帯夜）

福岡 27℃（＋1 熱帯夜）

あす29日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 25℃（±0 9月上旬）

青森 26℃（-3 9月上旬）

仙台 31℃（±0 真夏）

新潟 32℃（＋2 真夏）

東京都心34℃（±0 真夏）

名古屋 37℃（±0 猛暑）

大阪 36℃（±0 猛暑）

広島 34℃（±0 真夏）

高知 34℃（＋1 真夏）

福岡 35℃（±0 猛暑）

【週末は40℃も？危険な猛暑に厳重警戒】8月最後の週末は、ダブル高気圧が強まり、再び40℃に迫るような危険な猛暑の所があるでしょう。群馬の桐生では、40℃位まで上がる予想です。また熊谷で39℃、名古屋、大阪で38℃、東京都心でも37℃などが予想されています。週明けの9月1日（月）も危険な猛暑が続くでしょう。熱中症に厳重な警戒が必要です。