LINEの友達追加＆決済は「PayPay」のみ

JR東海とJR西日本、JR九州は2025年8月28日、東海道・山陽・九州新幹線のチケットレス乗車やネット予約が可能な「EXサービス」において、新たに「LINEからEX」を開始すると発表しました。

【え、楽すぎ!?】これが新たな新幹線予約サービス「LINEからEX」です（画像）

利用者は、LINEで「東海道・山陽・九州新幹線予約」公式アカウントを友だち追加し、アカウント連携と規約への同意を行うと、LINEアプリから新幹線の予約が可能となります。会員登録やクレジットカード情報の事前登録は不要です。なお、サービス開始時点での決済方法は「PayPay」のみとなっています。

「LINEからEX」は2025年10月4日5時30分から提供を開始。チケットレス方式のため、登録した交通系ICカード、または予約後に発行されるQRコードで乗車できます。

予約は乗車日1か月前の10時から、乗車日当日の時刻表に記載された所定発車時刻の4分前まで可能です。ただし、パソコン版LINEからは利用できません。利用可能時間は毎日5時30分〜23時30分までです。