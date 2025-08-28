

北京「GuangZhou MDSK Music Festival」

HIPHOP / R&B ガールズグループ・XGが、2025年10月に中国の地に降り立ち、「CHINA FESTIVAL TOUR」と題し、3つの大型音楽フェスに出演する。

世界35都市47公演を回り、東京ドームでファイナルを迎えた初のワールドツアー「The first HOWL」を完走。3月には中国4都市(杭州、上海、北京、成都)での追加公演も開催され、チケットは即日完売。中国でも根強い人気を証明したHIPHOP / R&B ガールズグループ・XGが2025年10月、再び中国の地に降り立ち、「CHINA FESTIVAL TOUR」と題し、3つの大型音楽フェスに出演することがアナウンスされた。

今回出演が決定したのは、10月2日開催の北京「GuangZhou MDSK Music Festival」、10月4日開催の広州「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」、10月7日開催の瀘州「2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL」の3公演。いずれも数万人規模の観客を動員する、中国を代表する音楽フェスティバルである。

XGが中国の音楽フェスに出演するのは、昨年12月の「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」（広州）以来となり、今回の発表に現地のファンからは期待の声が寄せられている。

今週8月30日には日本最大級の音楽フェス「a-nation」でヘッドライナーを務め、10月11日、12日には、さいたまスーパーアリーナで開催する「Coca Cola X Fes」の出演も控えるXG。さらに、9月1日からは、ワールドツアー “The first HOWL”の展示会【XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION】が、原宿ラフォーレミュージアム(東京)でスタートする。本展示会では、ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、映像コンテンツのほか、新たな限定グッズの販売も予定されている。■「CHINA FESTIVAL TOUR」10月2日（木）北京「GuangZhou MDSK Music Festival」10月4日（土）広州「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」10月7日(火) 瀘州「2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL」■XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION Landing at TOKYO会場：原宿ラフォーレミュージアム開催日程：2025年9月1日(月) 〜 2025年9月7日(日)チケット料金：＜ご入場券＞2,500円（税込）※システム手数料は別途発生。