お笑い芸人のみなみかわが２７日深夜に放送されたＴＢＳラジオ「ＪＵＮＫ 山里亮太の不毛な議論」に出演した。

リスナーから「芸人の海外移住についてどう思うか」と問われたみなみかわは、タイへの移住を発表したＴＫＯの木下隆行について言及。かつてともに松竹芸能に所属した先輩の発表に「ビックリしました」と語った。

また、移住のニュースを過去に同事務所に所属していた、さらば青春の光・森田哲矢とともに知ったといい、「東ブクロも森田も、木下さんから長文のＬＩＮＥが『タイに挑戦することにした、これから頑張っていきたい』みたいな送られてきてたんですけど、僕のところには一向にこなかったんですよ。あの男ってそういうところありますよ」と、自身への連絡がないことに憤った。

山里や銀シャリの橋本直からフォローされても止まらず、「タイでもどこでもいきなはれと思ってオレは、逃げたんですよ、タイに。日本の好感度がゼロになったので逃げたんですよ。なんのしょく罪もなく」とぶった切り。「オレがこうやっていじっていることもホンマに怒っているってことじゃないですか。許せなくて、あの男のことをオレは。一回も聞いたことないです。タイが好きとか、タイの文化が好きとか。なんすかあれは」と、笑いながら木下をイジリ倒していた。