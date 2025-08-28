こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、液晶テレビ転倒防止ストッパー、2人用防災セットなど、お得な商品が多数登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

2人分の食料・水・ライト・防寒具などを揃えた、osametの2人用防災セットが30％ポイント還元とお買い得！

防災セット 2人用 防災リュック 防災 セット 定番 折りたたみヘルメット 避難セット 非常持ち出し袋 防災バッグ 防災用品 保存食 非常食 保存水 非常用持ち出し袋 ラジオ ライト 簡易トイレ エアーマット 防災リュックサック 防災グッズ 非常用持出袋 家族 29,000円 （30%還元：9月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

osamet（オサメット）の「【＋α】 2人用防災セット 20種45点（オサメット付） 」は、2人分の食料や水、ダイナモLEDラジオライト、非常用保温シートなどが揃ったベーシックな防災セット。現在30％ポイント還元とお買い得です。

2018年グッドデザイン賞受賞の折りたたみヘルメット「オサメット」が付属。通常のヘルメットと比べてかさばらないから、コンパクトに自宅で備蓄できます。

リュックはosametオリジナルのリュックを含め、計7種から選べるのも嬉しいポイント。防災リュックを初めて購入する方、家族の分もまとめたい方におすすめの防災セットです。

震度6強対応で大型液晶テレビの移動や転倒を防止する、リンテック21のテレビストッパーが20％ポイントバック中！

南海トラフ 首都直下 地震対策 防災 テレビ転倒防止 LV-360 安心テレビストッパー テレビ固定耐震ストッパー 前にも後ろにも倒れない 65型以下テレビ対応 強力接着固定 家具に穴を開けない 賃貸住宅設置可能 工事不要 震災 防災 耐震度6強 リンテック21 4,895円 （20%還元：9月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

薄型の大型液晶テレビの前方・後方の移動や転倒を防止する、LINTEC21（リンテックリ21）の「安心テレビストッパー LV-360」が20％ポイントバック中です。

設置は簡単で、テレビ台の4隅に接着パッド付きフック部を貼りつけ、連結されたベルトをテレビスタンドに巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、自ら背面に回り込む手間もありません。

一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルトや接着材付きフックを黒色にしているので、設置していても目立たないのも◎です。

かまど炊きのおいしさを再現した、アイリスオーヤマの「IHジャー炊飯器 瞬熱真空窯」が実質半額で購入できるチャンス！

【公式】炊飯器 5合炊き 一人暮らし 5.5合 IH 瞬熱真空釜 アイリスオーヤマ IHジャー炊飯器 極一粒炊き 50銘柄炊き分け機能 計り炊き機能 カロリー計量機能 RC-IF50-B炊飯器 炊飯ジャー 炊き分け 保温[安心延長保証対象] 39,800円 （50%還元：9月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「IHジャー炊飯器 瞬熱真空窯」は、かまど炊きのおいしさを再現し、粒立ちがよくツヤ感のあるおいしいご飯が炊けるIHジャー炊飯器。現在50％ポイント還元と実質半額で購入できるチャンスです。

瞬間的に釜全体を均一に加熱するテクノロジーで、お米をおどらせずに均一に釜を加熱するので、少量の炊飯でもおいしく炊き上げます。

やわらか・標準・かため、から好みの「かたさ」を選択でき、理想の食感が選べるのも嬉しいポイントです。

月齢15カ月〜12歳までと長期間使える、アイリスオーヤマのチャイルドシート「Pop PitＧ」が50％ポイントバック！

【メーカー保証付き】チャイルドシート ISOFIX ジュニアシート ポップピットG Pop PitG 81233チャイルドシート ジュニアシート R129新安全基準適合 ISOFIX固定 ヘッドレストは15段階上下アジャスト ブラック ブラウン ネイビー ホワイト【iris_dl03】 26,440円 （50%還元：9月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「Pop PitＧ」は、月齢15カ月〜12歳までと長期間使えるハーネス付きタイプのチャイルドシートです。

最新安全基準R129適合のISOFIX固定なので取付簡単。ヘッドレストは12段階で調節できるので、お子さんが成長しても対応できます。

軽量・コンパクトで載せ換えもスムーズ。保冷保温ドリンクホルダー付きなのも◎な本商品が50％ポイントバックとお得に購入できますよ。

スムージーからフローズンドリンク、シェイクも作れる、アイリスオーヤマのハイパワーミキサーが20％ポイント還元中

ミキサー 氷も砕ける ブラック PFJM-800-Bミキサー 800ml ハイパワー スムージー フローズンドリンク シェイク ジュース ジューサー 氷 砕ける 大容量 洗いやすい キッチン家電 台所 台所用品 シンプル【iris_dl02】 3,980円 （20%還元：9月11日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「ミキサー 800ml 氷対応 PFJM-800-B」は、氷も砕けるハイパワーミキサー。現在20％ポイント還元中です。

容量は800mlと、よく体を動かす方にもピッタリな大容量サイズで、定番スムージーからフローズンドリンク、シェイクも作れます。

ダイヤル一つで細かく粒度を調整でき、さまざまな料理の下ごしらえに最適。本体以外は全て丸洗いできてお手入れが簡単なのも嬉しいポイントです。

