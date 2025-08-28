「心からお詫び」維新・吉村代表がSNSで謝罪…石井議員の秘書給与不正受給　読売新聞の“訂正記事”池下議員「誤報の原因を検証して」

28日、茨城・取手市に現れた東京地検特捜部の係官。

向かったのは、日本維新の会の石井章参議院議員の関係先です。

党の幹部である石井議員に浮上しているのは、勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国からの給与を不正に受け取った疑いです。

東京地検特捜部は、石井議員の元秘書を含む複数の事務所関係者から事情を聴き、資金の流れの解明を進めています。

党の代表でもある大阪府の吉村知事は、この件について27日にSNSで「このような事態になっていることを心からお詫び申し上げますと共に、党としても事実解明にあたり厳しく対処し、捜査機関の捜査に全面的に協力して参ります」と謝罪しました。

この直後、読売新聞の記事について「読売新聞が、我が党の池下卓衆院議員の公設秘書が給与を不正に受給したとして東京地検特捜部が捜査している旨を報じていますが、誤報です」と投稿しました。

読売新聞は27日の朝刊で報じた、池下議員に対して特捜部が捜査を進めていると報じた記事について、28日に誤報だったと訂正し、謝罪する記事を掲載しました。

この読売新聞の記事を確認した池下議員が、SNSで「読売新聞朝刊の謝罪・訂正記事を拝見しました。要望したレベルの記事とはかけ離れています」と投稿したのです。

FNNの取材に対して、池下議員は「あの記事の大きさで謝罪の意思が薄い。内容も薄すぎる。誤報の原因を検証してほしい」と真意を語りました。