大阪・道頓堀にある「大阪松竹座」が26年5月公演で終了し、その後、地下店舗も含めた大阪松竹座ビルを閉館すると、同ビルを保有、運営する松竹株式会社（東京都中央区）が28日、発表した。建物設備の老朽化に伴う決定となった。

大阪松竹座は、1923年（大12）に映画・演劇兼用の近代的劇場として道頓堀に建てられた。戦災は免れたものの、老朽化が進み、松竹の創業100年記念事業の1つとして建て直しに着手。97年に歌舞伎を中心とした演劇専門劇場に生まれ変わり、多彩な興行を続けきた。道頓堀で上方文化を守ってきた劇場でもあった。

同社は「これもひとえに長年にわたるひいきご愛顧くださった皆々様のご恩情のたまものと心より厚く御礼申し上げます」とコメント。

閉館後の建物の計画については現在、検討中で現時点では未定。方針が決まり次第発表する予定。

「劇場としての大阪松竹座は興行をいったん終了することになりますが、大阪における歌舞伎をはじめとする多彩なラインアップは場所を変えてさまざまな劇場やホールでの興行を継続してまいります。皆さまにはご不便をおかけしますが、準備が整い次第、詳細は順次発表してまいりますので、しばらくお待ちくださいますよう重ねてお願い申し上げます」としている。