『しあわせな結婚』阿部サダヲ＆松たか子、感謝のクランクアップ！ 「一緒に終われてうれしかった」
放送中のドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、主演の阿部サダヲとヒロインの松たか子がクランクアップを迎え、コメントが到着した。
【写真】何度も夫婦役重ねる阿部サダヲ＆松たか子、お似合いショット
主人公は、センセーショナルな事件の裁判でいくつも無罪を勝ち取りながらテレビ番組にも出演、お茶の間から絶大な支持を得ている人気弁護士・原田幸太郎（阿部）。幸太郎は、入院先の病院で、感情を表に出さず、ほとんど笑顔も見せないミステリアスな高校の美術教師・鈴木ネルラ（松）と運命の出会いを果たす。独身主義を貫いてきた幸太郎の結婚観を大転換させたネルラだが、実は大きな秘密を抱えていた。電撃結婚した2人は、ネルラの父・弟・叔父が暮らすマンションで新婚生活をスタート。しかしその後、少しずつ秘密が明らかになっていく…。
次々と衝撃の事実が明らかになり、ますます幸太郎とネルラ夫婦の今後が気になる中、阿部＆松がクランクアップ。2人がそろう最後の撮影は、ふたりきりの大事なシーンとなった。無事に撮影を終えた阿部は、「本当に終わったのか…まだポッドキャストなのか、スピンオフなのか、まだまだやらされそうで（笑）、本当にちゃんと終わったのか確認したいですね」と疑心暗鬼（！）ながらも、「本当に終わりなんですよね!? 松さんと一緒に終われてうれしかったです」と笑顔を見せた。
同じく松も、「寂しいけれど、ホッとした気持ちが強いです。阿部さんと一緒のシーンで終われたのはすごく幸せなことだと思いました」とコメント。息の合った芝居を披露する一方、ポッドキャストでは仲の良さ全開で爆笑トークを繰り広げるなど、強い信頼関係で結ばれている2人らしく、“同じ気持ち”でのクランクアップに。
そして阿部は「ネルラは面白いですよね。松さんは表情がいっぱいあるので、“怒っているのか？”という謎の表情に戸惑うのも楽しかったです」と、松が演じるネルラのミステリアスさの改めて魅力を語り、松は「各キャラクターに大石さんの息を感じるというか。最終回に近づくにつれて、大石さんが描くキャラクターと、私たちが演じてきたムードが混ざっていくのが、連続ドラマならではだな、と。難しいですし、面白いなと思いました」と撮影を振り返った。
さらに、「『阿部さんがいてくれてよかった』と思うシーンや時間が何度もあったので、楽しかったです。“説明できても説明したくない”という、ちょっとした音や、何かで感じよう、理解しようと思わせてくれて助けられたときが何度もあり、感謝しております」と阿部に感謝を伝えると、阿部も「相談とかはしていないんですが、ずっとありがたかったです。最初の方は迷いながらやっていたので、松さんと演じられてよかったです」と、少し照れながらも、お互いへの感謝の気持ちを伝えた。
ドラマ『しあわせな結婚』は、テレビ朝日系にて毎週木曜21時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■阿部サダヲ（原田幸太郎・役）
本当に終わったのか…まだポッドキャストなのか、スピンオフなのか、まだまだやらされそうで（笑）本当にちゃんと終わったのか確認したいですね。本当に終わりなんですよね!? 松さんと一緒に終われてうれしかったです。
そして、ネルラは面白いですよね。松さんは表情がいっぱいあるので、“怒っているのか？”という謎の表情に戸惑うのも楽しかったです。ただ「ネルラ」って言いにくいんですよね…モノローグがあるんですけど、だいたい「ネルラ」で引っかかっちゃうんです。でもネルラ、レオ、五守って覚えやすくて面白いですよね。むしろ原田幸太郎の方が覚えづらいです（笑）。
松さんとは、相談とかはしていないですが、ずっとありがたかったです。最初の方は迷いながらやっていたので、松さんと演じられてよかったです。
■松たか子（原田ネルラ・役）
寂しいけれど、ホッとした気持ちが強いです。阿部さんと一緒のシーンで終われたのはすごく幸せなことだと思いました。
『しあわせな結婚』は、各キャラクターに大石さんの息を感じるというか。幸太郎さんも大石さんに見えるし、寛さんも大石さんに見えるし、ネルラも大石さん。でも最終回に近づくにつれて、大石さんが描くキャラクターと、私たちが演じてきたムードが混ざっていくのが、連続ドラマならではだな、と思い、難しいんですが面白いなと思いました。また、阿部さんがいてくれてよかったと思うシーンや時間が何度もあったので、楽しかったです。“説明できても説明したくない”という…ちょっとした音や、何かで感じよう、理解しようと思わせてくれて助けられたときが何度もあり、感謝しております。
