フェネルバフチェのモウリーニョ監督、ELの本命に古巣ポルト挙げる
フェネルバフチェを率いるジョゼ・モウリーニョ監督が、今シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)について語った。27日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)予選でベンフィカに敗れたフェネルバフチェは、29日に行われるELの組み合わせ抽選会でポット2に入ることになった。英『メトロ』が伝えている。
モウリーニョ監督はELについて「もちろん、ELはわれわれの実力に適した大会だ。昨年はいい戦いをしたが、グラスゴーでのすばらしいパフォーマンスの末、PK戦で敗退した。今年はさらに上を目指す」と意気込みを示した。そのうえでポット1に入った自身の古巣ポルトを「倒すべきチーム」と位置づけ、「彼らは強い、本当に強い」と警戒心を露わにした。
今シーズンのELには、プレミアリーグからアストン・ビラ、ノッティンガム・フォレストが参戦。さらに欧州CL予選で敗れたセルティックとレンジャーズも加わり、欧州の強豪が顔を揃えた。
一方で、敗戦を喫したベンフィカについては「この手の試合に慣れているクラブだ。もちろん敗退は悲しいが、自分たちより優れたチームに敗れたという現実を受け止めている」と評価。「1戦目は互角だったが、2戦目は前半に彼らが大きく上回り、後半はわれわれがややよかった。だが退場で試合は終わった。全体を見れば、やはり勝ったのはよりよいチームだった」と振り返った。
欧州CLのリーグフェーズ抽選会は28日に行われる予定だ。
