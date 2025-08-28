ド・ギョンス撮り下ろし新カット＆コメントも 『シークレット・メロディ』本予告解禁
ド・ギョンス（EXO）とウォン・ジナが共演する、ジェイ・チョウ原案の韓国映画『シークレット・メロディ』より、本予告映像が解禁。併せて日本公開を記念し、ド・ギョンス撮り下ろし新カット＆コメントも到着した。
【動画】「僕に何か隠してる？」 最高純度の “想定外”ラブストーリー 『シークレット・メロディ』本予告
本作は、2007年に台湾で大ブームを巻き起こした青春映画の金字塔を原案とし、現代的な解釈と変更を加え結末も新たに映画化。ピアニストのユジュン（ド・ギョンス）と、彼が通う音大で運命的に出会った同級生ジョンア（ウォン・ジナ）との、想定外かつエモーショナルなラブストーリーを落ち着いたトーンで描く。
この度解禁されたのは、エドワード・エルガー「愛の挨拶」のピアノ演奏にのせて映し出される本予告映像。運命の音に導かれて、ユジュン（ド・ギョンス）とジョンア（ウォン・ジナ）が取り壊しの決まっている音楽室で奇跡の出逢いを果たすところから始まる。
公園での散策やピアノの連弾、CDショップでのデートなど、恋仲が発展していく何にも代え難い時間がずっと続くことを願いながらも、ユジュンは心の中でどこかジョンアに対して“言葉で表せない不安”を抱えていた。ある日、その懸念が的中してしまい、ジョンアと会えない日々が続く。
ユジュンに想いを寄せる同級生のイニ（シン・イェウン）との関係性や、ジョンアが隠している“秘密”が障壁となり、お互いを大切に想いながらもすれ違ってしまうユジュンとジョンア。ある日、「愛はタイミングだ。お前は絶対に逃すな」という父の粋な言葉に背中を押され、ユジュンが何度でもジョンアの元へ駆けることを覚悟する姿が見る者の感情を揺さぶる。
リストやラフマニノフ、ショパンなどのクラシックの名曲が彩る情緒的な世界観と、二人が選ぶ運命の出逢いの行方に、胸が締め付けられる映像に仕上がった。
併せて日本公開を記念し、ド・ギョンスの撮り下ろし新カットとコメントも到着。新カットは、ソファーに横たわるギョンスを捉えている。完成作を初めて観た時の感想を聞かれたギョンスは「面白くて深い感動を覚えました。また、撮影していた当時の記憶がよみがえり、感慨深い気持ちにもなりました」と語り、手応えをにじませた。
メガホンを取ったソ・ユミン監督は「何十回もシナリオを書き直したと思います。原作の大筋をできるだけ損なわずに、現地化と現代化をうまく図りたいと考えました」とコメント。ジェイ・チョウ原案の台湾版に敬意を払いながらも、現代の男女に受け入れられるよう苦労して作り上げたことを明かす。
そして「二人の感情の振れ幅をより強く描きたく、ユジュンがジョンアに携帯番号を尋ねたり、より積極的にジョンアを疑い、探し出したりと、愛のさまざまな感情や波を描き出すことを目指しました」と、感情面での演出により注力したと語っている。
また、8月29日より発売される第二弾のムビチケカード（価格：1600円）の特典が決定。選べる2種の場面写真が印刷されたフォトカードで、裏面にはギョンスのサインが入っている。
さらに、9月25日に本作の先行上映イベントを実施することも決定。特典や場所などの詳細は、9月11日に発表される予定となっている。
映画『シークレット・メロディ』は、10月3日より全国公開。
