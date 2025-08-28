東京都内で農家数や耕地面積が減少する中、コインロッカー式の野菜の無人直売所が存在感を増している。

“非接触型”が注目されたコロナ禍で国や自治体が設置を支援したのをきっかけに、盗難対策にも有効なことから、静かにブームが拡大している。（安田信介）

住宅街の一角に

７月中旬の午前８時半。練馬区南田中の住宅街の一角に、朝から人々が立ち寄っていた。小屋にはコインロッカーが置かれ、中にトウモロコシやジャガイモがあった。

この無人直売所は、お金を入れると鍵が開き、買いたい野菜を取り出せる。収穫したてで廉価なのが売りで、トウモロコシは２本２００円、オクラは１袋１５０円、ジャガイモは７００〜７５０グラムで２００円だ。

ピーマンを購入した近くの自営業女性（５２）は以前、屋外にあった野菜の無人直売所で盗難を目撃したといい、コインロッカー式の販売機は「堂々と買えて良い」と話す。

設置したのは、近くの農業榎本孝之さん（４７）。農家仲間から評判を聞き、２０２０年末に導入した。以前は、盗難に悩まされ、しばしば見回りも必要だったが、今では「作業効率が上がり、収益も増えた」と喜ぶ。

助成で導入増…食品ロスへの意識高まり

東京２３区の農地の４割が集中する練馬区。区は１１年から販売機の購入費用を助成している。区都市農業課によると、新鮮さが売りの直売で収益を向上させ、農家の経営基盤の安定につなげる狙いがあるという。国が補助を実施したこともあり、導入戸数はコロナ禍となった２０年から２４年までに４９戸から７９戸に増えた。

コインロッカー式の無人販売機は、農地が多い都内各地で広がりつつある。世田谷区では、２４年度の設置台数が前年度の３２台から４２台に増加。清瀬市でも拡大傾向といい、同市の担当者は、理由の一つとして「暑い屋外の直売所よりも作物の新鮮さが保てる」と分析する。青梅市でも２０年度に設置費用を助成し、市内で１０か所が新設された。

販売機を製造・販売する「アルファロッカーシステム」（横浜市）事業計画部の中村秀二課長によると、コロナ禍以降、販売機の売り上げは緩やかには伸びており、「食品ロスへの意識の高まりなども背景にある。（小規模な農家の多い）首都圏ではニーズが特に高い」と話している。

物価高で「消費者の需要高い」

野菜の無人直売所を「食品ロス」軽減に向けたビジネスに活用する動きもある。

江戸川区のシェアベジは、売れ残るなどした野菜や果物を直売所で売る事業を２０２０年に開始。江戸川、葛飾両区の１３か所で、処分される前の品を手頃な価格で販売している。

事業を始めるきっかけは、高尾健社長（５５）が、家庭菜園で作られた野菜の余りを有効利用できないかと考えたことだった。スーパーなどでは、まだ食べられる野菜が廃棄されており、そのためのコストもかかる。こうした販売側と廉価な野菜を求める消費者をつなげようと動いた。

毎朝、市場で卸売業者や農家から安い価格で引き取り、各地の販売スペースに置く。高尾さんは「物価高の影響もあり、消費者の需要は高いと感じる」と話している。