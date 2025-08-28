ÂÐÊÆ80Ãû±ßÅê»ñ¡Ö¸À¤¤¤Ê¤êÊ¸½ñ¡×ºîÀ®¡Ä´ØÀÇ¹ç°Õ¡È¸ýÌóÂ«¡É¤ÎÂç¤²á¤®¤ë¥Ä¥±¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤Þ¤ë½¾Â°»ÑÀª
¡ÒÇ¤Ì³´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡Ó¡½¡½¡£ÆüÊÆ´ØÀÇ¹ç°Õ¤ò¼õ¤±¡¢¸ò¾ÄÌò¤Ç¤¢¤ëÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¤½¤¦Åê¹Æ¤·¤Æ¤«¤éÁá1¥«·î¡£¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò½ä¤ëÆüÊÆ´Ö¤Î¹Â¤Ï¿¼¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÀÖÂô¤Ï¤¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆüÄø¤ÇË¬ÊÆ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤¤ç¼è¤ê¤ä¤á¡£º£¸å¤ÎµÍ¤á¤Î¸ò¾Ä¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ç°ÕÊ¸½ñ¸ò¤ï¤µ¤º¸ýÌóÂ«¤¬¥¢¥À¤Ë¡Ä¸«¤¨¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²»þ´ü¤Ç¡¢¹ñÆâÂç¼ê7¼Ò¤ÎÂ»¼º¤Ï2¥«·î¤Ç2000²¯±ß¤Ë
¢£¡Ö¶¦Æ±Ê¸½ñ¤òºî¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÊÆÂ¦¤Ë¡×
¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï27Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Ë¬ÊÆ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÄµÚÅªÂ®¤ä¤«¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤Î½¤ÀµÁ¼ÃÖ¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤ò¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÀÇÎ¨15¡ó¤ò¡Ö¾å¾è¤»¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤È¡¢¤¤¤Þ¤ÀÈ¯Æ°»þ´ü¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ15¡ó¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»öÌ³Åª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µÞ¤¤çË¬ÊÆ¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢ÊÆÂ¦¤Î´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËÆüËÜÂ¦¤¬ÌóÂ«¤·¤¿ÂÐÊÆÅê»ñ5500²¯¥É¥ë¡ÊÌó80Ãû±ß¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñºîÀ®¤À¡£ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¹ç°ÕÍú¹Ô¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡Öº£¡¢Ê¸½ñ¤òºî¤ë¤È¤Þ¤º¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ÎÃå¼Â¤ÊÍú¹Ô¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¤¤ÊÆÂ¦¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Êý¿Ë¤òÅ¾´¹¡£26Æü¤Î³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¶¦Æ±Ê¸½ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆ´Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÊÆÂ¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸À¤¤¤Ê¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¤Ì³´°Î»¡×¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ÀµÇ°¾ì
¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¥é¥È¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤À¡£ÂÐÊÆÅê»ñ80Ãû±ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢25Æü¤ÎÊÆFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼êÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼«Í³¤ËÅê»ñ¤Ç¤¤ë¡×¤È½¾Íè¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Öº£½µ¸åÈ¾¤ËÆüËÜ¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£°ìÊý¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¥é¥È¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¡£
¡¡»²±¡Áª¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ë¸ù¤òµÞ¤®¡¢¥í¥¯¤Ë¹ç°ÕÆâÍÆ¤âµÍ¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥Ç¥£¡¼¥ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤Î¥¶¥Þ¤À¡£Ê¸½ñºîÀ®¤¹¤é¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢´Î¿´¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤â¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤â°ú¤²¼¤²¼Â»Ü¤Ï¥¦¥ä¥à¥ä¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢ÊÆÂ¦¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð¥¬¥¤Î»È¤¤¤è¤í¤·¤¯¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ØÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¯¡£¤³¤ì¤Ç¡ÖÇ¤Ì³´°Î»¡×¤È¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤â¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡£¹âÀéÊæÂç¶µ¼ø¤Î¸ÞÌî°æ°êÉ×»á¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¡Ë¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö·ë¶É¡¢7·îËö¤ÎÅÅ·âÅª¤Ê¡Ø¹ç°Õ¡Ù¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¾ÜºÙ¤òµÍ¤á¤º¤Ë¸ýÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¥Ä¥±¤¬º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ø5500²¯¥É¥ë¤Î·ÀÌó¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¡¢Åê»ñ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÍø±×¤Î9³ä¤ò¼è¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ø¤¢¤¯¤Þ¤Ç½Ð»ñ¡¦Í»»ñ¤Ê¤É¤Î¾å¸Â³Û¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÂç¤¤Êóòó÷¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ¸½ñ¤òºî¤ëÎ®¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂ¦¤ËÍÍø¤ÇÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¾ò·ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ°¡¢·èÎö¤À¤Ã¤Æ¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤Ç¡¢¡ØÇ¤Ì³´°Î»¡Ù¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ÀµÇ°¾ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Áê¸ß´ØÀÇ¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤ä¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤¬ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤À¡£ÂÐÊÆÅê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸½ñºîÀ®¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ×µá¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸ýÌóÂ«¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¡£
¡Ö7·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÆÂ¦¤¬´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍú¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÉÔ°ÂÄêÍ×ÁÇ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ê¸½ñ¤¬¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀÐÇË³°¸ò¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡×¡Ê¸ÞÌî°æ°êÉ×»á¡Ë
¡Ö¡Ê»ä¤Ï¡Ë³Ê²¼¤â³Ê²¼¡×¨¡¨¡¡£¥È¥é¥ó¥×Áê¼ê¤Ë¡¢¤³¤¦¤Ø¤ê¤¯¤À¤Ã¤¿ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬¸ò¾ÄÌò¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÊÆ½¾Â°¤â¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
