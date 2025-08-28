XGが10月、中国で＜CHINA FESTIVAL TOUR＞と題し、3つの大型音楽フェスに出演することがアナウンスされた。

今回出演が決定したのは、10月2日開催の北京＜GuangZhou MDSK Music Festival＞、10月4日開催の広州＜STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL＞、10月7日開催の瀘州＜2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL＞の3公演。いずれも数万人規模の観客を動員する、中国を代表する音楽フェスティバルである。

XGが中国の音楽フェスに出演するのは、昨年12月の＜STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL＞（広州）以来となり、今回の発表に現地のファンからは期待の声が寄せられている。

今週8月30日には＜a-nation＞にてヘッドライナーを務め、10月11日・12日には、さいたまスーパーアリーナで開催する＜Coca Cola X Fes＞の出演も控えるXG。さらに、9月1日からは、ワールドツアー ＜The first HOWL＞の展示会＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION＞が、原宿ラフォーレミュージアム(東京)でスタートする。本展示会では、ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、映像コンテンツのほか、新たな限定グッズの販売も予定されている。

＜CHINA FESTIVAL TOUR＞

10月2日（木）北京「GuangZhou MDSK Music Festival」

10月4日（土）広州「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」

10月7日(火) 瀘州「2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL」

＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION＞

会場：原宿ラフォーレミュージアム

開催日程：2025年9月1日(月) 〜 2025年9月7日(日)

チケット料金：

入場券 2,500円（税込）

※システム手数料は別途

https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1127213