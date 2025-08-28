通貨オプション ボラティリティー 低水準維持、ドル円１週間８．３％
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.31 6.99 7.10 6.05
1MO 9.38 7.45 7.87 6.88
3MO 9.53 7.41 8.28 7.33
6MO 9.52 7.31 8.59 7.54
9MO 9.56 7.35 8.82 7.76
1YR 9.57 7.39 9.01 7.93
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.45 7.56 6.88
1MO 8.46 8.20 7.60
3MO 8.97 8.57 7.69
6MO 9.30 8.80 7.81
9MO 9.60 9.09 7.97
1YR 9.78 9.27 8.07
東京時間16:35現在 参考値
昨日から引き続き１週間ボラティリティーが低水準で推移している。来週９月５日の米雇用統計発表が注目イベントであり、あすには１週間応答日として水準が上昇することが想定される。
