戦後80年。今年の夏、日本人の多くはすでに耳慣れたワードだろう。石破茂首相の談話問題、議員の靖国参拝、再放送の『火垂るの墓』、映画『雪風 YUKIKAZE』。話題には事欠かない。

いっぽう、戦後80年は往年に日本と交戦した国々──。特に日本から戦争被害を受けた国にとっても大きな節目だ。なかでも動きが活発なのが中国で、9月3日には中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念式典という、軍事パレードをともなう大々的な行事が予定されている。中国共産党の勝利をたたえ、中国人民の愛国心と党の求心力を高めようとする、実質的には反日・愛国のプロパガンダ・イベントと考えていい。

だが、いっぽうでその陰に隠れているのが中華民国──。つまり台湾の「抗日戦争勝利」関連行事だ。



中華民国国防部主催「第二次大戦記念および抗戦争勝利80週年音楽会」会場。抑制的な垂れ幕のデザインだ。 ©︎安田峰俊

私は今回、そのイベントのひとつに行ってみたのである。これは中華民国国防部主催、台北国際会議センターで毎年8月20日ごろに開かれているものだが、今年は節目の年なので「第二次大戦記念および抗戦争勝利80週年音楽会」という名称でおこなわれた。

戦争がらみの“ややこしい”事情

音楽会それ自体をレポする前に、背景を多少説明しておこう。台湾は戦争がらみの歴史が非常にややこしい国であるためだ。

往年、日中戦争で日本と戦った相手は、当時の中国大陸を支配していた中華民国という国である。彼らは連合国と手を結び、最終的には日本の侵略を撃退した。戦後、日本は敗戦により海外植民地を手放し、そのひとつである台湾島は中華民国の統治下に置かれた（台湾光復）。

皮肉なのはその後の歴史だ。戦後の国共内戦に勝利した中国共産党が中華人民共和国を建国したことで、中華民国の国民党政権は、統治下に入ってほどない台湾に政府機能を移転させた。その後もしばらく、彼らは自分たちこそ中国の正統政権であると主張していたのだが、1990年代から体制の民主化が進む。

結果、住民の多数派である日本統治時代以前から台湾で暮らしていた人たち（本省人）の子孫が世論の主流を担うようになり、往年に中国大陸から渡った人たち（外省人）の子孫も、世代を重ねるごとに台湾社会に馴染んでいった。そもそも本省人と外省人の区別も、若い世代ほど薄れている。

そのため現在の台湾では、過去の台湾自身の植民地史についてはともかく、中国大陸の「抗日戦争の歴史」は多くの人にとって馴染みの薄い歴史になっている。だが、ここでややこしいのが、たとえ社会が民主化・台湾化しても「中華民国」という大陸由来の国家の枠組みは残り続けていることである。

「それって台湾と関係あるんですか？」

特に軍隊（以下「國軍」）は、1924年に中国広東省で建軍され、その後に日中戦争と国共内戦を戦って……という組織のルーツを保ち続けている。中国全土を描いたマークや戦旗を用いる部隊（海軍陸戦隊など）や、かつての独裁政権時代の指導者名に由来する軍用機（蒋経国にちなんだ経国号）も現役で運用されている。

なので、中華民国国家や國軍としては、自分たちの組織の過去の勝利を祝う必要がある。そこで毎年開かれているイベントのひとつが、抗日戦争の勝利を記念するミュージカルショーだ。今年の名称が「第二次大戦記念および抗戦争勝利80週年音楽会」であることはすでに書いた。

私はこの夏、全然別の用事である台湾チアガールの取材（他の記事で書く）で現地に行った。そちらで彼女たちを紹介してもらった人たちのなかに、たまたま軍関係や外省人のルーツがある人がいた。そこでこの音楽会に招待してもらったのである。

カバンにちいかわのぬいぐるみをくっつけたコスプレイヤーで「水の呼吸！」とか日本語で言ってしまう素敵なチアガールの女の子（もちろん政治的背景はゼロ）に話を聞いた同日夜に、国防部主催の抗日イベントに出席だ。よせばいいのに、例の紹介者が彼女に「僕らはこれから抗日記念音楽会に行くんだ」と話したので、チアガールはドン引きしていた。

「あのー。それって……？ 私たち台湾と関係？ あるんですか？？？」

まあそう言いたくなるだろう。自国の国防部のイベントなのにこの反応。それも台湾のリアルだ。

イベント会場に潜入すると…

8月21日夜。ほぼ1000人規模の会場は満員だった。国防部主催なので、会場の案内係には軍服の人が混じっている。来ている人もやはり外省人の高齢退役軍人が多い印象で、あちこちで敬礼し合っている。わたしが一緒に来た、ミャンマーの中緬国境で1970年代まで中国共産党側と戦っていた特殊部隊の老兵のおじいさんたちも、友だちに会ってニコニコしている。

彼らにしてみれば、このイベントは年に一度、昔の知り合いに会える貴重な場でもあるのだろう。いっぽう、会場にはそれなりに若い人や親子連れもいる。台湾の選挙の際の国民党の集会（老人と、連れられてきた孫しかいない）と比較すると、やや平均年齢は若そうだ。

座席には主催側が用意した中華民国国旗の手旗と、しっかりした紙で作られたパンフレット。さらに「抗戦80週年」と書かれたコンサートライト。後に判明したがけっこうハイテクな作りで、こちらがスイッチを押しても点灯しないのだが、主催側がオンにすると席やシーンごとに違う色のライトがついて会場の一体感を生む。すごい。

「日本」が出ない抗日？

全員起立で中華民国国歌を斉唱して三民主義を讃え、音楽会の開始である。大音量の音楽とともに、國軍の芸工隊（軍隊芸能団）の男性たちが、普通のダンスルックで飛んだり跳ねたりする背景に、「抗戦」「勝利」の文字が浮かび上がった。さらに今度は、歴史を振り返るというテーマで、走り続ける往年の國軍の軍服姿の男性の背景に、建軍から日中戦争当時の主要な戦役と年号が浮かび上がっていく。

しかし、見ていて不思議なのが、「どこの国と戦ったか」が明示されない──つまり、日本というワードがまったく出てこないことだった。いっぽう、中国というワードも出てこない。その後に軍側の男性司会者と、有名な女性司会者が登場してトークがはじまったが、自国のことは「わたしたちの国」「中華民国」と言っているだけだ。どことどこが戦った戦争を記念しているんだ？

舞台上の歴史劇では、往年の抗日音楽が演奏されていたが、すべて歌詞なしのインストゥルメンタル。予備知識がなければ、普通の「懐かしい調べの曲」だ。それに合わせて演じられる歴史ミュージカルでは、出征兵士と恋人との別れ（なんだかワルツっぽいダンスを踊っていた）や傷病兵を守るシーンなども出てくるが、肝心の「敵」が出ない。仮に中国大陸でこの手の劇があれば、悪の日本兵が佃煮にするほど出てくるはずだが。

中盤からは連合国の支援を強調する内容に変わり、フライングタイガース（米軍が中華民国軍に乗員や機材を貸与した航空兵部隊）の歌。そしてアフリカ系の歌手が歌う「We Will Rock You」。いい歌だが、日中戦争とは関係がない。背景のプロジェクションマッピングでは、ひたすら当時の連合国との絆が強調されていた。中華民国は連合国と友達です、というメッセージだけは強く伝わった。

人気ヒップホップグループも登場

終盤に登場したのは、台湾の人気ヒップホップグループの玖壹壹（ナイン・ワン・ワン）だ。泥臭い地域カラーを隠さない、日本でいえば湘南乃風みたいなポジションの人たちである。3人のメンバー全員に軍歴があるらしく、軍隊トークで盛り上がる。いっぽうで楽曲は、台湾の原住民模様をサイケにアレンジしたプロジェクションマッピングに合わせて台湾語混じりで歌うという、兄貴的なヒップホップだ。

見ると会場の前のほうはけっこう盛り上がっている。おそらく、抗日戦争よりも玖壹壹目当てでやってきた若者のファンが前列席を占めているのだろう。いっぽうで隣を見ると、特殊部隊のOBである80歳前後のおじいさんたちが、理解不能な音楽と演出を前にして完全に固まっていた。

1970年代まで中国大陸に極秘潜入し、暗殺や橋梁爆破をやりながらモールス信号を打っていたリアル工作員の人たちに、ヒップホップはしんどいのだ。悪い兄貴のフリをして、本当は大して悪いことをしていない若者がリリックを口にできる社会はすごく平和なのである。

やっと「日本」の名前が表示されたが…

もっとも、その後に玖壹壹が歌った「世界都看見」（All Eyes On Me）はカッコよく、じいさんも含めて喜んでいた。もとは2023年WBCのチャイニーズ・タイペイ（台湾）代表チームのテーマソングだった曲で、それに合わせて國軍のミサイルや揚陸艦、兵士の訓練がMV風に登場する。

世界に挑戦する野球チームの応援歌という健全なナショナリズムと、間違っても他国の侵略なんかしそうにない（※侵略されることはあり得る）ゆるくて平和なムードの軍隊。両者は相性がいい。私もちょっと國軍が好きになってしまったので、プロパガンダとしては成功だろう。抗日記念イベントを見に行った日本人が、イベントを主催する軍のファンになって帰ってくるという謎の現象である。

ちなみに、歴史劇中では「日本」の名前は出てこなかったが、プログラム終盤に紹介された軍の災害関連活動のなかでは、東日本震災時における台湾側からの日本支援と、昨年4月の花蓮大地震の際の日本側の台湾支援が紹介されていた。

なぜ日本にほとんど言及せず？

「むかしは、日本兵が中国兵の首を切り落とすシーンの演出があったりしたらしいけどね。いまはそうじゃない。まだ、馬英九政権（2008〜2016年：国民党）のときは抗日演出を頑張っていたけれど、蔡英文政権（2016〜2024年：民進党）や現在の頼清徳政権は日本を悪く言いたくないんだろうな。私もそれでいいと思うが、高齢世代の老兵には反発する人もいるかもしれない」

会場で出会った、旧知の台湾人軍事ライターはそう話す。ちなみに、イベント中でいちども、加害者として「日本」の名前が出てこなかった（震災関連の話は除く）ことは同夜のニュースでも話題になっており、事情を知る台湾人にとっても意外な事態だったようだ。

「国共内戦への言及が一切ないのも驚いたよ。異常と言っていいほど。これは例年のイベントとの大きな違いだった」

現在の民進党政権としては、大陸の中国共産党を刺激したくなかったのか、それとも共産党との戦いを「内戦」として扱うのは嫌だったのか。すくなくとも、日本への言及を極限まで減らして反日色をゼロに近い水準まで引き下げていたのは、近年の良好な日台関係を反映したものだったはずだろう。

さておき、歴史をどう解釈するかは、現在の政治的事情や為政者の都合によって大きく左右される。抗日戦争勝利を愛国プロパガンダに使う中国共産党と、逆にこの問題で日本を刺激しないように極力注意している台湾（中華民国）の民進党政権。日中戦争というひとつの歴史の解釈が、ここまで対照的な事例も珍しい。

（安田 峰俊）