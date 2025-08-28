毎週木曜日12時から放送の『ますだおかだ増田のラジオハンター』。芸人のますだおかだの増田とABCアナウンサー武田和歌子が、お昼のお茶の間に笑いと情報を届ける当番組。

今回のゲストは西川のりお師匠！前回から２か月ぶりの西川のりお師匠。７月は興行がお忙しかったとのことで満を持してのご登場！しょっぱなからフルスロットル、止まらないおしゃべりにスタジオは大盛り上がり。

今日はそんなしゃべくりの一部をご紹介。

©️ABCラジオ

（話したいことが）溜まりに溜まってますから！吹き出るぞー！と意気込みをみせるのりお師匠。

話題は万博の話に。

吉本のステージにサプライズゲストとして出演したのりお師匠。

若手が２時間しゃべりっぱなしのステージらしく、Tシャツがぞうきんのように絞れるくらい汗をかいての興行だったとのこと。若手のギャラの話もはさみつつも、そんな大変な興行の話に、「パビリオンの中って空調きいてますよね？」と増田が訊くとなんと吉本のステージは野外！ステージを観ているお客さんも顔をしかめるくらいの炎天下のステージのさなか、「ツッタカター！ってやったらもうええねん！こんな暑いときに！」とつっこまれたという。

そんな万博、みんな死の形相で並んでいるとのこと。特に一番並んでいたのはイタリア館だったとおっしゃるのりお師匠。大屋根リングのところまで最後尾のプラカードをもって並んでいるところをみて、「あんなん（551の）蓬莱の豚まんとりくろーおじさんのチーズケーキしかみたことないわー」と笑いを誘った。

万博の話から話題は最近仲のいい芸人の話に。どうやらのりお師匠、最近は芸人コンビ矢野・兵動の矢野さんと意気投合して時間さえあれば一緒にお茶しているという。

「だいたい話題は芸人の話。ひがみとうらみとつらみとで歪んだ性格同士がしゃべってるから気が合うねん」と楽しそうにのりお師匠が言うと、「矢野さんそんなことないでしょ？優しかったですよ、僕らが若手の頃から」と増田が抗議すれば「歪み具合が若いときの自分と似てるねん、あいつ好きやわー」と笑う。二人は喫茶店で歪んだトークをして盛り上がるらしく、「その喫茶店パビリオンにしてくれません？」と増田が提案。「来るか？俺らは盛り上がるで！」と意気揚々とのりお師匠が答えるとスタジオは爆笑に包まれた。

のりお師匠のとまらないトークの全編はぜひradikoで！