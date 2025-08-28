SUPER EIGHT横山裕、一緒にランニング練習したい女性芸能人告白 本人からエール「私が1番応援してます」
【モデルプレス＝2025/08/28】SUPER EIGHTの横山裕が、28日放送の日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分）に出演。一緒にランニングしたい相手を明かした。
【写真】横山裕「絶対走れへん！」一緒に走りたい女性芸能人
30日〜31日に放送される日本テレビ系「24時間テレビ48・愛は地球を救う−」（30日土曜よる6時30分〜）で、チャリティーマラソンランナーを務める横山。この日は「ヒルナンデス！」木曜レギュラー・横山の練習現場に、同じ木曜レギュラーで、2024年に同ランナーをつとめたお笑いタレントのやす子が応援に訪れた際のVTRが公開された。
「食べなあかん、ってほんまに思った」とランニングを行いながら語る横山に、やす子は経験者として「走った後食べるって重要」とアドバイス。「私はマラソン中に17食食べたんで。ラーメン5回おかわりした」と語り、横山を驚かせた。
また、やす子は横山に「練習走るなら、メンバーとだったら誰とランニングしたいですか？」と質問。すると横山は「めるるやろ！」と、同じく木曜レギュラーの女優・生見愛瑠の名前を即答。「絶対走れへん！めるるは絶対来ない」と断言し、VTRを見た生見からはすかさず「本当に私が1番応援してます！」とツッコミが入った。
また、本番の当日には「ヒルナンデス！」メンバーが並走で応援に駆けつけると言われた際にも「めるるは来ない！」と横山。スタジオでも再び本人を眼の前に「めるるは来ない！」と断言し、生見から「なんで〜！」と笑いながら叫ばれていた。（modelpress編集部）
