YOSHIKI¡Ö¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¼«¿È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÈ¯É½¡¡¥ï¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯³«»Ï¤â
XJAPAN¤ÎYOSHIKI¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¡ÖY by YOSHIKI¡×¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸È¯É½²ñ¡¦»î°û²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï2009Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢È¯Çä¤ÎÅÙ¤Ë½Ö»þ¤Ë´°Çä¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡Ö¸¸¤Î¥ï¥¤¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£º£²ó¤Ï2018Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸3¼ï¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¿·3¼ï¤Ï9·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
YOSHIKI¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤²È¤Î¥í¥Ö¡¦¥â¥ó¥À¥¦¥£Jr¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ç¿·¤·¤¤3¼ï¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò»î°û¡£¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ï¥¤¥ó¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÄ¯¤á¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¥·¥ç¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¦¤ÈÂçÊÑ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£³«È¯¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥í¥¼¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢2024¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Ö¤Î¹á¤ê¤ò´®Ç½¤·¡Ö¥í¥¼¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢YOSHIKI¤Î¿ÆÍ§¤Ç¸½Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆàÎÉÈþÃÒ»á¤¬ÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥¤¥ó¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆàÎÉ¤Ï¡Ö¡ÊYOSHIKI¤Ï¡ËÉáÃÊ¤«¤é´¶¾ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤¹¡£¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ë¼«Ê¬¤Î³¨¤¬¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£¤È¤â¤ËÊÆ»ï¡ÖTIME¡×¤¬Áª¤ÖÀ¤³¦¤Ç¤âºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë100¿Í¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
YOSHIKI¤ÏºîÉÊ¤òºî¤ë²áÄø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆàÎÉ»á¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¿¿¤ÃÇò¤ËÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²õ¤¹¤È¤¤Ï²õ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¤Îºî¶Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£²õ¤¹¤ÎÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Äê³ÛÀ©¤ÇYOSHIKI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖY by YOSHIKI Members Club¡×¤Î³«»Ï¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÂÔË¾¤Î¡ËÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¼Â¸½¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÏÆàÎÉ¤Î¤¿¤Ã¤Æ¤Î´õË¾¤ÇYOSHIKI¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ì¾¶Ê¡ÖForever Love¡×¤ò±éÁÕ¤·¡¢ÆàÎÉ¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£