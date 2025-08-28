U16代表今野瑛心が国民スポーツ大会で負傷…U15ライジングゼファー福岡の有田直生が追加招集に
8月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、男子U16日本代表の合宿に招集されていた今野瑛心（仙台大学附属明成高校）が怪我のため不参加となり、有田直生（ライジングゼファー福岡 U15）が追加招集されたことを発表した。
男子U16日本代表は、8月31日～9月7日までモンゴル・ウランバートルで開催予定の「FIBA U16アジアカップ2025」に向けて、8月25日（月）より、味の素ナショナルトレーニングセンターにて第3次強化合宿を実施している。今野は第3次強化合宿直前の国民スポーツ大会で負傷し、合宿および大会に不参加となった。
このメンバー変更により、追加招集された有田を含む12名で第3次強化合宿及び「FIBA U16アジアカップ2025」に参加することになった。
■「FIBA U16アジアカップ2025」の大会概要
■大会名称
FIBA U16アジア選手権大会2025
■開催期間
2025年8月31日（日）～9月7日（日）
■開催地
モンゴル
■組み合わせ
グループA：オーストラリア、レバノン、インド、バーレーン
グループB：ニュージーランド、フィリピン、チャイニーズタイペイ、インドネシア
グループC：中国、韓国、マレーシア、モンゴル
グループD：イラン、日本、カザフスタン、サウジアラビア
■試合日程※日本時間
・8月31日（日）：15：00～日本vsカザフスタン
・9月2日（火）：12：30～イランvs日本
※日本戦のみ掲載
●決勝トーナメント 順位決定戦
・9月4日
・9月5日
準々決勝
・9月6日
準決勝
5－8位決定戦
・9月7日
決勝
3位決定戦
5位決定戦
7位決定戦