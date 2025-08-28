　8月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、男子U16日本代表の合宿に招集されていた今野瑛心（仙台大学附属明成高校）が怪我のため不参加となり、有田直生（ライジングゼファー福岡 U15）が追加招集されたことを発表した。


　男子U16日本代表は、8月31日～9月7日までモンゴル・ウランバートルで開催予定の「FIBA U16アジアカップ2025」に向けて、8月25日（月）より、味の素ナショナルトレーニングセンターにて第3次強化合宿を実施している。今野は第3次強化合宿直前の国民スポーツ大会で負傷し、合宿および大会に不参加となった。


　このメンバー変更により、追加招集された有田を含む12名で第3次強化合宿及び「FIBA U16アジアカップ2025」に参加することになった。


■「FIBA U16アジアカップ2025」の大会概要


■大会名称

FIBA U16アジア選手権大会2025


■開催期間

2025年8月31日（日）～9月7日（日）


■開催地

モンゴル


■組み合わせ

グループA：オーストラリア、レバノン、インド、バーレーン

グループB：ニュージーランド、フィリピン、チャイニーズタイペイ、インドネシア

グループC：中国、韓国、マレーシア、モンゴル

グループD：イラン、日本、カザフスタン、サウジアラビア


■試合日程※日本時間

・8月31日（日）：15：00～日本vsカザフスタン

・9月2日（火）：12：30～イランvs日本

※日本戦のみ掲載


●決勝トーナメント 順位決定戦

・9月4日


・9月5日

準々決勝


・9月6日

準決勝

5－8位決定戦


・9月7日

決勝

3位決定戦

5位決定戦

7位決定戦