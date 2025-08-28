8月27日、日本バスケットボール協会（JBA）は、男子U16日本代表の合宿に招集されていた今野瑛心（仙台大学附属明成高校）が怪我のため不参加となり、有田直生（ライジングゼファー福岡 U15）が追加招集されたことを発表した。

男子U16日本代表は、8月31日～9月7日までモンゴル・ウランバートルで開催予定の「FIBA U16アジアカップ2025」に向けて、8月25日（月）より、味の素ナショナルトレーニングセンターにて第3次強化合宿を実施している。今野は第3次強化合宿直前の国民スポーツ大会で負傷し、合宿および大会に不参加となった。

このメンバー変更により、追加招集された有田を含む12名で第3次強化合宿及び「FIBA U16アジアカップ2025」に参加することになった。

■「FIBA U16アジアカップ2025」の大会概要

■大会名称



FIBA U16アジア選手権大会2025

■開催期間



2025年8月31日（日）～9月7日（日）

■開催地



モンゴル

■組み合わせ



グループA：オーストラリア、レバノン、インド、バーレーン



グループB：ニュージーランド、フィリピン、チャイニーズタイペイ、インドネシア



グループC：中国、韓国、マレーシア、モンゴル



グループD：イラン、日本、カザフスタン、サウジアラビア

■試合日程※日本時間



・8月31日（日）：15：00～日本vsカザフスタン



・9月2日（火）：12：30～イランvs日本



※日本戦のみ掲載

●決勝トーナメント 順位決定戦



・9月4日

・9月5日



準々決勝

・9月6日



準決勝



5－8位決定戦

・9月7日



決勝



3位決定戦



5位決定戦



7位決定戦