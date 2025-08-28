ロケッツのアメン・トンプソンが最多得票／『ESPN』による今季のアウォード予想MIP編

8月27日（現地時間26日）。米メディア『ESPN』が、NBAの2025－26シーズンに向けた主要アウォード予想を公開した。

同メディアはNBAの専門家やリポーター、エディター、アナリストたちへ聞き、各種アウォードの予想結果が明らかになった。ここでは、今シーズンのMIP（最優秀躍進選手賞）の予想を見ていきたい。1位票5ポイント、2位票3ポイント、3位票1ポイントが加算された結果は下記のとおり。

◆■『ESPN』によるNBA 2025－26シーズンのMIP予想の投票結果

１位 アメン・トンプソン（ヒューストン・ロケッツ）：59ポイント



２位 アンドリュー・ネムハード（インディアナ・ペイサーズ）：40ポイント



３位 アサー・トンプソン（デトロイト・ピストンズ）：18ポイント



４位 デニ・アブディヤ（ポートランド・トレイルブレイザーズ）：14ポイント



ー位 ジェイレン・ジョンソン（アトランタ・ホークス）：14ポイント

主要アウォードのうち、予想が最も難しいのがMIP。というのも、オフシーズンのワークアウトやコンディショニング、チーム状況などによって様相が変わってくるからだ。

そうした中、トップ得票となったのはロケッツのトンプソン。キャリア2年目の昨シーズン、201センチ94キロのウイングは、平均14.1得点8.2リバウンド3.8アシスト1.4スティール1.3ブロックとオールラウンドな成績を残し、オールディフェンシブファーストチーム入り。

今シーズンはスターターに定着することが期待されていて、フレッド・バンブリートやケビン・デュラント、アルペレン・シェングンら実力者たちとプレーすることでさらに数字を伸ばす可能性がある。

3位以下を突き放して2位にランクしたネムハードは、ペイサーズ不動の先発シューティングガード。昨シーズンはNBAファイナル進出に大きく貢献し、頂上決戦でも好プレーを連発。

今シーズンは、司令塔タイリース・ハリバートンがアキレス腱断裂により全休するため、先発のポイントガードとなってペイサーズを束ねる見込み。キャリア4年目でベストシーズンを送ることになりそうだ。

3位にはピストンズのトンプソン、4位は昨シーズンのオールスター後に平均23.3得点9.7リバウンド5.2アシストと飛躍したアブディヤがランクイン。

5位に入ったジョンソンは、昨シーズンがケガのため36試合のみの出場に終わるも、平均18.9得点10.0リバウンド5.0アシスト1.6スティールと自己ベストのスタッツを残していた。

【動画】昨シーズンにトンプソンが決めた好プレー集！





