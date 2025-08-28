今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、２９日に発表される７月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数を控えて大きな方向感は出にくいだろう。予想レンジは１ドル＝１４６円８０銭～１４７円６０銭。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は２２日、カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）の講演で、短期的に物価上昇と雇用減速のリスクが高まっていると指摘した。米経済指標に注目が集まるなか、今晩に発表される４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値や前週分の米新規失業保険申請件数、あすのＰＣＥ物価指数の内容を見極めるまでは積極的に動きにくい。また、今晩にはウォラー米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事の講演が予定されている。



