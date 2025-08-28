「負けた直後のレスラーとは思えない…」。規格外の筋肉量で知られる女子レスラーが見せた“鬼の形相”にファン騒然。「ヒール化へのフラグか、それとも…？」と物議を醸している。

【画像】本当に負けた後？ 鬼気迫る“バキバキ彫刻ボディ”

WWE NXTの女子スーパースター、ジョーディン・グレースが敗戦後にXへ投稿した一枚が話題を呼んでいる。大一番「WWE NXT Heatwave」で抗争中のブレイク・モンロー（元マライア・メイ）と対戦し敗北。遺恨マッチを落とした直後、リング上で膝をつき鬼の形相を浮かべる圧巻の画像とともに、「Mood.（今の気分）」とだけ綴って投稿した。

ファンからは「筋肉バッチリな美女！」「次は必ず勝つよ、ディーバ！」「諦めないでジョーディン。強さはすぐ報われるよ」といった声援が多く寄せられた一方で、「最近負けが続いてる気が…これから変わることを期待！」と厳しい指摘も見られた。このところジョーディンは、満を持して挑んだ夏の「NXT Evolution」では王者ジェイシー・ジェーンとの王座戦に敗北。そして一時は仲間のフリをしながら裏切りムーブを仕掛けた新ライバル、ブレイクにも敗れ、“大一番に弱い”イメージがつき始めている。

そんな中で投稿された、トレードマークであるバッキバキの肉体と鬼気迫る表情。この姿が何を意味するのか、ファンの間で議論が沸騰している。一部のファンからは「遂にヒールターンか？」との予想も。

ブレイクやジェイシーのようにラフファイトや介入で試合を撹乱するヒールキャラで対抗するのか、あるいは非情さを前面に出すスタイルへ転身するのか。中には「お前の意地悪なスタイルを見せてみろ！」と煽り気味に覚醒を促す声も上がっている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved