『パリピ孔明 THE MOVIE』映像作品化決定！向井理＆上白石萌歌の告知コメント映像公開
映画『パリピ孔明 THE MOVIE』のBlu-ray＆DVDが、11月12日にリリース決定。主演・向井理とヒロイン・上白石萌歌から、発売決定告知コメント映像が到着した。
■映画『パリピ孔明 THE MOVIE』見どころ
2023年秋、フジテレビの水10ドラマ枠で放送された向井理主演『パリピ孔明』の映画『パリピ孔明 THE MOVIE』が2025年4月に全国劇場公開され、スマッシュヒットを記録した。
本作は、『ヤングマガジン』（講談社）で連載中の累計発行部数260万部突破の大人気コミックを原作とし、三国時代の天才軍師・諸葛孔明（しょかつ こうめい/向井 理）が、なぜか現代の渋谷に若かりし姿で転生、歌手を目指すアマチュアシンガー・月見英子（つきみえいこ/上白石萌歌）の軍師となり、立ちはだかる壁を巧みな計略でことごとく切り崩し、成功に導くサクセスストーリー。
映画では向井 理、上白石萌歌のほか、三国志をこよなく愛するBBラウンジのオーナー小林役の森山未來、孔明の主君・劉備役のディーン･フジオカらをはじめ、ドラマ版のレギュラーキャストが総出演。また、あらたに三国時代の宿敵･司馬懿の末裔･司馬潤（しば じゅん）役の神尾楓珠と、その妹でシンガー･shin（しん）役で詩羽（水曜日のカンパネラ）が参加。孔明と英子の前に立ちはだかる。
物語の舞台は、日本を代表する3大音楽レーベルが頂点を競う、史上最大の音楽バトルフェス。総勢50名以上のミュージシャン＆ダンサーが大集結し、6,000人以上の観客を動員した、臨場感豊かで高揚感も溢れる本格的なド迫力のライブシーンは、本作いちばんの見どころだ。
■豪華版Blu-rayは注目の特典てんこ盛り
このたびBlu-ray＆DVDのリリースが決定した本作。注目の特典てんこ盛りな「豪華版Blu-ray」特典内容は、以下の通り。
◇主要キャスト＆カメオ出演アーティスト総勢39組のインタビュー＆1.5ヵ月の撮影風景に迫る80分超えのメイキング
◇6,000人の観客を動員したアワード収録の１日に密着、宮野真守演じるMCマモの進行説明を丸っと見せる！
さらに岩田剛典、菅原小春ら出演アーティストのパフォーマンスを、本編では見られない未公開部分も含む、アワード撮影時のフルバージョンで！
◇キックオフパーティーの初出しアフタートーク＆ダイジェスト
◇豪華キャスト勢揃いの初日舞台挨拶
など、なんとトータル180分=3時間超えの豪華映像特典となる。それに加えて、封入特典として、 映画にも登場したアーティストカード、24キャラクターが一冊のフォトブックに収録される。
■【映像】向井理と上白石萌歌の告知コメント
■リリース情報
2025.11.12 ON SALE
Blu-ray＆DVD『パリピ孔明 THE MOVIE』
(c)四葉タト・小川亮／講談社 (c)2025「パリピ孔明 THE MOVIE」製作委員会
