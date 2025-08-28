　8月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は141銘柄、下落は78銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は170円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <260A>　オルツ　　　　　　　6.4　 +1.4（ +28.0%）
2位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　301　　+53（ +21.4%）
3位 <2156>　セーラー広告　　　　506　　+80（ +18.8%）
4位 <5967>　ＴＯＮＥ　　　　　　561　　+80（ +16.6%）
5位 <8995>　誠建設　　　　　　 1320　 +177（ +15.5%）
6位 <4584>　キッズバイオ　　　265.9　+23.9（　+9.9%）
7位 <2776>　新都ＨＤ　　　　　　184　　+16（　+9.5%）
8位 <4833>　Ｄｅｆコン　　　　　190　　+14（　+8.0%）
9位 <8105>　堀田丸正　　　　　　609　　+39（　+6.8%）
10位 <4893>　ノイル　　　　　　186.8　 +9.8（　+5.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5137>　スマートＤ　　　　　420　　-80（ -16.0%）
2位 <9304>　渋沢倉　　　　　　 4000　 -490（ -10.9%）
3位 <8918>　ランド　　　　　　　8.5　 -0.5（　-5.6%）
4位 <5103>　昭和ＨＤ　　　　　　 56　　 -3（　-5.1%）
5位 <8793>　ＮＥＣキャピ　　　 3700　 -180（　-4.6%）
6位 <7273>　イクヨ　　　　　　 1160　　-50（　-4.1%）
7位 <6343>　フリージア　　　　　133　　 -5（　-3.6%）
8位 <3266>　ファンクリＧ　　　 85.1　 -2.9（　-3.3%）
9位 <3747>　インタートレ　　 1208.5　-40.5（　-3.2%）
10位 <3997>　Ｔワークス　　　　 3061　　-89（　-2.8%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6752>　パナＨＤ　　　　 1577.7　+44.2（　+2.9%）
2位 <7186>　コンコルディ　　　 1145　 +9.5（　+0.8%）
3位 <6473>　ジェイテクト　　　 1448　 +9.5（　+0.7%）
4位 <6920>　レーザーテク　　　16065　 +105（　+0.7%）
5位 <6857>　アドテスト　　　　11630　　+70（　+0.6%）
6位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2228　+13.0（　+0.6%）
7位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　15999　　+89（　+0.6%）
8位 <6702>　富士通　　　　　　 3509　+19.0（　+0.5%）
9位 <7974>　任天堂　　　　　　13500　　+70（　+0.5%）
10位 <7011>　三菱重　　　　　　 3820　　+19（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8031>　三井物　　　　　　 3360　-16.0（　-0.5%）
2位 <4911>　資生堂　　　　　 2421.5　-10.5（　-0.4%）
3位 <7211>　三菱自　　　　　　　402　 -1.0（　-0.2%）
4位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2315　 -1.5（　-0.1%）
5位 <4385>　メルカリ　　　　　 2455　 -1.0（　-0.0%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　748.8　 -0.1（　-0.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

