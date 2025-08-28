[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇141銘柄・下落78銘柄（東証終値比）
8月28日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは251銘柄。東証終値比で上昇は141銘柄、下落は78銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は61銘柄。うち値上がりが47銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は170円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <260A> オルツ 6.4 +1.4（ +28.0%）
2位 <6619> ＷＳＣＯＰＥ 301 +53（ +21.4%）
3位 <2156> セーラー広告 506 +80（ +18.8%）
4位 <5967> ＴＯＮＥ 561 +80（ +16.6%）
5位 <8995> 誠建設 1320 +177（ +15.5%）
6位 <4584> キッズバイオ 265.9 +23.9（ +9.9%）
7位 <2776> 新都ＨＤ 184 +16（ +9.5%）
8位 <4833> Ｄｅｆコン 190 +14（ +8.0%）
9位 <8105> 堀田丸正 609 +39（ +6.8%）
10位 <4893> ノイル 186.8 +9.8（ +5.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5137> スマートＤ 420 -80（ -16.0%）
2位 <9304> 渋沢倉 4000 -490（ -10.9%）
3位 <8918> ランド 8.5 -0.5（ -5.6%）
4位 <5103> 昭和ＨＤ 56 -3（ -5.1%）
5位 <8793> ＮＥＣキャピ 3700 -180（ -4.6%）
6位 <7273> イクヨ 1160 -50（ -4.1%）
7位 <6343> フリージア 133 -5（ -3.6%）
8位 <3266> ファンクリＧ 85.1 -2.9（ -3.3%）
9位 <3747> インタートレ 1208.5 -40.5（ -3.2%）
10位 <3997> Ｔワークス 3061 -89（ -2.8%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6752> パナＨＤ 1577.7 +44.2（ +2.9%）
2位 <7186> コンコルディ 1145 +9.5（ +0.8%）
3位 <6473> ジェイテクト 1448 +9.5（ +0.7%）
4位 <6920> レーザーテク 16065 +105（ +0.7%）
5位 <6857> アドテスト 11630 +70（ +0.6%）
6位 <2432> ディーエヌエ 2228 +13.0（ +0.6%）
7位 <9984> ＳＢＧ 15999 +89（ +0.6%）
8位 <6702> 富士通 3509 +19.0（ +0.5%）
9位 <7974> 任天堂 13500 +70（ +0.5%）
10位 <7011> 三菱重 3820 +19（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8031> 三井物 3360 -16.0（ -0.5%）
2位 <4911> 資生堂 2421.5 -10.5（ -0.4%）
3位 <7211> 三菱自 402 -1.0（ -0.2%）
4位 <8304> あおぞら銀 2315 -1.5（ -0.1%）
5位 <4385> メルカリ 2455 -1.0（ -0.0%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 748.8 -0.1（ -0.0%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
