映画「マッチポイント」（05年）や「それでも恋するバルセロナ」（08年）などで知られるウッディ・アレン監督（89）が、モスクワ国際映画祭にリモート出演し、ウクライナへの「侮辱」だと批判を浴びている。ロシアによるウクライナ侵攻が続く中、アレン監督はプーチン大統領の盟友でロシアのウクライナ侵攻を公に支持するロシア人監督のフョードル・ボンダルチュク氏が司会を務めるセッションに登場し、対談をした。AP通信によると、ロシア映画への愛やロシアで映画監督を務める可能性などについて語ったという。

CNNによると、モスクワ映画祭はロシア国営メディア、国営企業、そしてモスク市政府が後援しているという。

アレン監督の出席を受け、ウクライナ外務省は「恥ずべき行為」だとX（旧ツイッター）で非難。「プーチン大統領の支持者と代弁者たちが集まる映画祭に参加することで、アレン氏はロシアが11年間に渡って毎日ウクライナで犯してきた残虐な行為に目をつぶることを選んだ。文化は決して犯罪を隠蔽（いんぺい）したり、プロパガンダの道具として利用されてはならない。モスクワの血みどろの映画祭で、自らの演説で祝福するという決断を強く非難します」と声明を発表し、強く抗議した。

批判を受けたアレン監督は、「ウクライナ紛争に関しては、ウラディミール・プーチンは完全に間違っていると強く信じている。彼が引き起こした戦争は恐ろしいものだ」と声明を発表。一方で、「政治家が何をしようとも、芸術に関する対話を断つことは決して良い方法だとは思えない」と自らの行為を擁護した。（ロサンゼルス＝千歳香奈子）